هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، از وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا تا صبح پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۴، از وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان از عصر سه‌شنبه ۷ مهر تا صبح پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این هشدار، با شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل به ۱۱ متر بر ثانیه، معادل ۴۰ کیلومتر بر ساعت، و در مناطق دور از ساحل به ۱۳ متر بر ثانیه، معادل ۴۷ کیلومتر بر ساعت، خواهد رسید.

ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک ساحل تا ۸۰ سانتی‌متر و در مناطق دور از ساحل تا یک متر و ۱۰ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است؛ بیشینه ارتفاع موج در این مناطق به‌ترتیب به یک متر و ۳۰ سانتی‌متر و یک متر و ۸۱ سانتی‌متر می‌رسد.

بر اساس اعلام هواشناسی، احتمال غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی و اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر از پیامد‌های این مخاطره است.

هواشناسی مازندران در این مدت، ممنوعیت شنا، قایقرانی و صیادی و مراقبت در سایر فعالیت‌های دریایی را توصیه کرده است.