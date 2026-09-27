ویژه‌برنامه «جبهه مقاومت» با محوریت دومین سالگرد سید حسن نصرالله و بررسی مسائل روز، امروز حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه تلویزیونی «جبهه مقاومت» با موضوع دومین سالگرد سید حسن نصرالله و بررسی مسائل روز، یکشنبه ۵ مهرماه روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این برنامه، محمدجعفر خسروی اجرای برنامه را برعهده دارد و سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی، مهمان «جبهه مقاومت» خواهد بود.

این ویژه‌برنامه یکشنبه ۵ مهرماه حوالی ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.