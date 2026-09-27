وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسیده است.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ شهید و ۱۱ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

براساس این گزارش؛ از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۱۴۱۷ نفر و شمار مجروحان به ۴۹۶۴ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۳۴ شهید از زیر آوار خارج شده است.

مجموع شهدا نیز از آغاز جنگ به ۷۴۰۱۸ نفر و زخمی‌ها به ۱۷۵۰۷۹ نفر رسیده است.