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پنج سینماگر به عنوان مربیان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان؛ اشکان چاوشی، مهدی خرمیان، زهره زمانی خلفلو، عماد سلمانیان و سارا طالبیان به عنوان مربیان نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان معرفی شدند.
بر این اساس، هرکدام از مربیان وظیفه همراهی با ۷ شرکتکننده را برعهده خواهند داشت.
اشکان چاوشی، مدرس فیلمنامه نویسی تا کنون به عنوان داور و مشاور در جشنوارههای متعدد سینمایی حضور داشته و تاکنون ۱۶ تندیس بهترین فیلمنامه را در جشنوارههای داخلی و خارجی کسب کرده است.
مهدی خرمیان، کارگردان و مدرس سینمای انیمیشن بیش از ۷۰ جایزه از جشنوارههای داخلی و خارجی دریافت کرده است.
زهره زمانی خلفلو فیلمساز، فیلمنامهنویس و مدیر فرهنگی از سال ۲۰۱۰ بهعنوان رئیس برنامهریزان جشنواره بینالمللی فیلم داکا فعالیت دارد، وی همچنین برنامهریز جشنوارههای Religion Today ایتالیا و Rainbow لندن بوده است.
عماد سلمانیان، کارگردان و مدیرفیلمبرداری تاکنون در فرآیند تولید بیش از ۲۵۰ فیلم کوتاه در سمتهای مختلف حضور داشته است؛ فیلمهای او تاکنون در بیش از ۱۰۰ جشنواره منطقهای، ملی و بینالمللی پذیرفته شده و تاکنون نزدیک به ۴۰ جایزه دریافت کرده است.
سارا طالبیان، مستندساز تاکنون با آثار خود در جشنوارهها و رویدادهای سینمایی مختلف حضور داشته و جوایز متعددی را از جشنوارههای ملی و بینالمللی، از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران و سینماحقیقت، دریافت کرده است.
سعید نجاتی، مدیر اجرایی نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران، ۱۶ فیلم کوتاه ساخته و در ۱۲۰ فیلم کوتاه در سمتهای مختلف حضور داشته است؛ او علاوه بر تدریس، عضویت در هیئت داوران جشنوارههایی، چون فیلم کوتاه تهران، فیلم کوتاه ازمیر، فیلم کوتاه و مستقل داکا و…را در کارنامه دارد.
آثار او در بیش از ۵۰۰ جشنواره حضور داشته و بیش از ۳۰۰ جایزه دریافت کرده است.
هیئت انتخاب این دوره از المپیاد، سال گذشته کار خود را آغاز کردند و در نهایت از میان ۲۱۸ فیلم و ۵۲۳ ایده رسیده دبیرخانه المپیاد، ۳۵ فرد برگزیده از شهرهای مختلف کشور برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.
نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعدادهای خلاق، ایجاد بستری برای تجربهورزی، تقویت مهارتهای هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلمساز و آمادهسازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفهای سینما، همزمان با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مدیریت اجرایی سعید نجاتی و به دبیری اویس طوفانی برگزار خواهد شد.
سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.