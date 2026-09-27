ناگویا ۲۰۲۶؛ صعود توسلی به فینال ترامپولین
فاطمه توسلی نماینده ترامپولین زنان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به صعود به فینال شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پرونده مرحله مقدماتی رقابتهای ترامپولین بانوان در بازیهای آسیایی با صعود فاطمه توسلی به فینال و قرار گرفتن یلدا حسنشوکتی در جایگاه نهم به پایان رسید تا نخستین حضور زنان ایران در این رشته در بازیهای آسیایی با یک صعود تاریخی به فینال رقم بخورد.
فاطمه توسلی، یکی از دو نماینده ایران در این رقابتها، در اجرای نخست خود ۴۶.۴۳ امتیاز کسب کرد و در اجرای دوم نیز به امتیاز ۴۵.۸۳ رسید تا با قرار گرفتن در جایگاه ششم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورد.
یلدا حسنشوکتی، دیگر نماینده ایران، نیز در نخستین اجرای خود با وجود مصدومیت ۴۱.۲۶ امتیاز کسب کرد، اما به دلیل آسیبدیدگی نتوانست اجرای دوم خود را انجام دهد و در نهایت در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند. حضور توسلی و حسنشوکتی در این رقابتها، نخستین حضور زنان ایران در رشته ترامپولین بازیهای آسیایی را رقم زد.
همچنین صعود توسلی به فینال، نخستین صعود یک بانوی ژیمناست ایرانی به مرحله دوم مسابقات این رشته در تاریخ بازیهای آسیایی محسوب میشود.