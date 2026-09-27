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رئیس اتحادیه چاپخانهداران و کانونهای آگهی و تبلیغاتی آذربایجانغربی از الحاق ۱۲ دستگاه بسیارپیشرفته و ۲۰ دستگاه خودکار به صنعت چاپ استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اتحادیه چاپخانهداران و کانونهای آگهی و تبلیغاتی آذربایجانغربی از الحاق ۱۲ دستگاه بسیارپیشرفته و ۲۰ دستگاه خودکار به صنعت چاپ استان خبرداد.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران و کانونهای آگهی و تبلیغاتی آذربایجانغربی در سیزدهمین همایش صنعت چاپ با اشاره به اهمیت صنعت چاپ اظهار کرد: صنعت چاپ، صنعتی بزرگ و اثرگذار است که همزمان با بسیاری از صنایع بزرگ کشور در حال رقابت و فعالیت است.
هادی شادلو گفت: صنعت چاپ در سالهای اخیر با وجود مشکلات اقتصادی و تأمین مواد اولیه، با ورود تجهیزات و دستگاههای پیشرفته، مسیر نوسازی و توسعه را دنبال کرده است.
وی با اشاره به برگزاری همزمان این همایش با هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه افزود: در این نمایشگاه بخشی از تجهیزات صنعت چاپ، از جمله دستگاههایی با قدمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال، به نمایش گذاشته شده تا مردم با روند تولید، صحافی و صفحهآرایی کتاب بیشتر آشنا شوند.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران و کانونهای آگهی و تبلیغاتی آذربایجانغربی ادامه داد: کتابی که امروز در اختیار مردم قرار میگیرد، حاصل یک فرآیند تخصصی از طراحی و صفحهآرایی تا چاپ و صحافی است و این موضوع علاوه بر اهمیت فرهنگی، از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است.
شادلو با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در این حوزه گفت: طی دو تا سه سال اخیر، حدود ۱۲ دستگاه بسیار پیشرفته و نزدیک به ۲۰ دستگاه اتوماتیک در صنعت چاپ استان وارد چرخه فعالیت شده و سرمایهگذاریهای انجامشده در این بخش، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت تولید داخلی را فراهم کرده است.
وی در ادامه به مشکلات فعالان صنعت چاپ اشاره کرد و گفت: این صنعت با مشکلاتی از جمله تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه در گردش، افزایش قیمت زینک و کاغذ و دشواری تأمین ملزومات مورد نیاز مواجه است.
شادلو افزود: بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ از جمله زینک، مرکب و کاغذ وارداتی است و نوسانات قیمت و مشکلات تأمین این اقلام، فشار زیادی بر چاپخانهها وارد کرده است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت چاپخانهها در شرایط جنگ ۱۲ روزه و وقایع اخیر گفت: فعالان صنعت چاپ در این شرایط نیز با قدرت پای کار بودند و در برنامهها و تجمعات مختلف، با تولید و عرضه اقلام مورد نیاز و همچنین نمایش تصاویر شهدا، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کردند.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران و کانونهای آگهی و تبلیغاتی آذربایجانغربی ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای اجرایی، صنعت چاپ استان بیش از پیش توسعه یابد و ظرفیتهای آن تقویت شود.
وی همچنین از وجود تفاهمنامه با بنیاد مسکن خبر داد و گفت: تلاش میشود از ظرفیت این همکاری برای تقویت فعالیتها و توسعه خدمات حوزه چاپ استفاده شود.
وی افزود: اگر محصولات کشاورزی، غذایی، صنعتی و تولیدی استان به بازارهای منطقه صادر میشوند، طراحی، بستهبندی، لیبل، چاپ و هویت تجاری آنها نیز میتواند در داخل استان توسعه پیدا کند.