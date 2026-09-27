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زنگ گردشگری همزمان با روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری، هفته دفاعمقدس و سال تحصیلی جدید، باحضور جمعی از مسئولان میراثفرهنگی و آموزش و پرورش خوزستان در دبستان پسرانه شهدای مکه اهواز نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این آیین همزمان با روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری و باتوجه به تقارن آن با هفته دفاعمقدس و شروع سال تحصیلی جدید و به یاد دانشآموزان شهید میناب برگزار شد و در آن، برنامههایی با محوریت معرفی ظرفیتهای گردشگری و آشنایی دانشآموزان با جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی خوزستان اجرا شد.
در این مراسم، مسئولان حاضر با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در حوزه گردشگری، درباره ظرفیتهای گردشگری استان و نقش دانشآموزان و نسل آینده در حفاظت و معرفی میراثفرهنگی و جاذبههای گردشگری سخنرانی کردند.
همچنین در ادامه این برنامه، دانشآموزان با بخشهایی از جاذبهها و ظرفیتهای گردشگری خوزستان آشنا شدند و برنامههای فرهنگی و هنری شامل اجرای موسیقی و گروه سرود هم برگزار شد.
برگزاری مسابقه با موضوع گردشگری و جاذبههای گردشگری استان از دیگر بخشهای این آیین بود که با مشارکت دانشآموزان همراه شد و در پایان به برندگان جوایزی اهدا شد.
در بخش پایانی این مراسم نیز بهصورت نمادین از لوح ثبت «آیین بازگشایی مدارس» در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور، رونمایی شد.
آیین بازگشایی مدارس که از آیینهای ریشهدار و فراگیر در فرهنگ عمومی کشور محسوب میشود، چند روز پیش در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسید و امروز همزمان با سراسر کشور، آیین نمادین رونمایی از لوح ثبت آن در مدارس برگزار شد.
این برنامه با هدف پیوند میان آموزش و پرورش، فرهنگ، میراثفرهنگی و گردشگری و همچنین آشنایی نسل جدید با ظرفیتهای گردشگری و میراثی کشور و استان خوزستان برگزار شد