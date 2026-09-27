به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری تشریح قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در کشور گفت: تأمین، سلامت، پایداری و دسترسی، چهار مؤلفه اصلی امنیت غذایی هستند که در این میان «تأمین غذا» حیاتی‌ترین بخش به شمار می‌رود و نیازمند توجه ویژه دولت و تخصیص اعتبارات متناسب در بودجه است.

او با اشاره به هدف‌گذاری‌های قانونی برای دستیابی به خودکفایی افزود: بر اساس قانون، تا سال ۱۴۰۸ باید دست‌کم ۵۰ درصد از وابستگی کشور به واردات نهاده‌های کشاورزی و دامی، از طریق توسعه تولید داخلی و ارتقای بهره‌وری برطرف شود.

تخصیص ۳۰ درصد اعتبارات به دانش‌بنیان‌های حوزه امنیت غذایی

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی، خاک و نیروی انسانی، تنها راه برون‌رفت از چالش‌های تولید را رسوخ دانش به مزارع دانست و تصریح کرد: در ماده ۴ این قانون، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مکلف شده است با همکاری سازمان ترویج کشاورزی، ۲۰ تا ۳۰ درصد از اعتبارات خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه امنیت غذایی اختصاص دهد تا در زمینه تولید بذر‌های هیبرید، نهاده‌های دامی و فناوری‌های نوین، گام‌های اساسی برداشته شود.

عباسی با ذکر نمونه‌ای از ضرورت افزایش بهره‌وری یادآور شد: میانگین کنونی تولید گندم در کشور بین ۳.۸ تا ۴ تن در هکتار است، در حالی که کشاورزان پیشرو و خبره توانسته‌اند به رکورد ۱۳ تا ۱۴ تن در هکتار دست یابند؛ برنامه هفتم توسعه نیز بر کاهش این شکاف عملکردی از طریق علم و فناوری تأکید ویژه دارد.

کاهش واردات ذرت و دانه‌های روغنی با کشت جایگزین

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در محصولاتی نظیر ذرت و روغن وابستگی وارداتی بالایی داریم، اظهار داشت: راهکار مقابله با این وابستگی، بهره‌گیری از ارقام پربازده و توسعه کشت محصولات سازگار با اقلیم کشور از جمله «گلرنگ» است که در مفاد قانون جدید به آن پرداخته شده است.

وی همچنین با اشاره به بارش‌های مناسب سال زراعی جاری و پیش‌رو تأکید کرد: در سال‌های کم‌بارش گذشته با کسری حدود ۵ میلیون تنی در تولید علوفه مراتع روبه‌رو شدیم که واردات را افزایش داد، اما اکنون که شرایط بارندگی مساعد است دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری سازمان منابع طبیعی و جامعه عشایری، از تمام ظرفیت مراتع برای جبران نیاز علوفه دام و کاهش خروج ارز استفاده کنند.

تدوین طرح تاب‌آوری نظام غذا و ساماندهی خرید گندم

عباسی با اشاره به تجربیات امنیتی اخیر خاطرنشان کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، نقاط آسیب‌پذیر و گلوگاه‌های زنجیره تأمین غذا بیش از پیش مشخص شد؛ به همین منظور طرح جامعی با عنوان «تاب‌آوری و ارتقای نظام غذا در کشور» در کمیسیون کشاورزی تدوین شده که در حال طی مراحل قانونی است. خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد نیاز‌های کشور در بخش غذا، دارو و سوخت در داخل تولید می‌شود و با رفع گلوگاه‌های فناورانه، نگرانی از تهدیدات خارجی به حداقل خواهد رسید.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و هشدار داد: امسال حدود ۱۴ میلیون تن گندم در مزارع کشور به بار نشست، اما نزدیک به ۵.۵ میلیون تن آن به هر دلیلی توسط دولت خریداری یا تحویل گرفته نشد و ممکن است به سمت مصارف دامی یا قاچاق منحرف شده باشد؛ دستگاه‌های متولی باید مانع از هدررفت این سرمایه شوند تا کشوری که توانایی تولید داخلی دارد، به‌دلیل نارسایی در خرید به واردات مجدد وابسته نشود.