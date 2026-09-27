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معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با تجلیل از اشتیاق دانشجویان برای آغاز سال تحصیلی، به شکست نقشههای دشمن در تعطیلی مراکز آموزشی اشاره و تأکید کرد: حضور پرشور دانشجویان در کلاسهای درس، پاسخی قاطع به تلاشهای مذبوحانه دشمنان برای ضربه زدن به اقتدار ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید حبیبا در آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه الزهرا که با حضور اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان، با اشاره به نامگذاری روز پرچم در دانشگاههای کشور گفت: اگرچه در تقویم رسمی کشور ، اول مهرماه به عنوان روز پرچم در نظر گرفته شده است، اما به دلیل تقارن این روز با تعطیلات پایان هفته، این روز در دانشگاههای سراسر کشور گرامی داشته میشود.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی به جامعه دانشگاهی کشور ، شور و نشاط محیطهای علمی را نشاندهنده اشتیاق دانشجویان برای کسب علم و دانش دانست و افزود: امسال فضای دانشگاهها با عطر امید و تلاش برای پیشرفت عجین شده است. در حالیکه دشمنان این مرز و بوم همواره تلاش کردهاند با ایجاد وقفه و تعطیلی در مراکز آموزشی و پژوهشی، حرکت رو به جلوی کشور را متوقف کنند، حضور پرشور دانشجویان در کلاسهای درس، پاسخی قاطع به این تلاشهای مذبوحانه است.
معاون وزیر علوم با اشاره به هجمههای دشمنان علیه مراکز علمی و دانشگاهی گفت : دشمنان از دانش، تحقیق، پژوهش و دانشمندان ایران هراس دارند. آنها تصور میکردند با ترور فرماندهان و دانشمندان ما، مردم از آرمانهای خود دست میکشند، اما وحدت و پشتیبانی بینظیر مردم و جوانان این سرزمین، محاسبات دشمن را برهم زد.
رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه مردم ایران هرگز اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور را نخواهند داد، افزود: مردم ما با غیرت و عشق به میهن، در کنار نیروهای مسلح ایستادند و حماسهای دیگر آفریدند. اکنون نوبت جامعه دانشگاهی است که با درخشش در میادین علم و پژوهش، افتخاراتی بزرگتر برای ایران اسلامی رقم بزنند.
حبیبا با اشاره به تقارن این مراسم با سالروز شکست حصر آبادان، گفت : خاطره آن روزهای حماسهساز برای رزمندگان و ایثارگران همواره زنده است. امروز برافراشتن پرچم عزیز ایران، تجدید میثاق با آن ارزشهاست؛ پرچمی که محور وحدت ماست و برای صیانت از آن و دور ماندن ایران عزیز از هرگونه گزند، حاضر به فدا کردن جان خود هستیم.