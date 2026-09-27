با اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت علمی ریاست‌ جمهوری، دبیرخانه شورای عالی علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی، برنامه مشترک «پسادکتری فناوری (دانش‌بنیان)» با هدف جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به همت سه نهاد یادشده و مبتنی بر «آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری پژوهشگران پسادکتری» مصوب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف طراحی شده و فرصتی برای دانش‌آموختگان مقطع دکتری فراهم می‌کند تا در قالب یک پروژه فناورانه و به صورت تمام‌وقت در یک شرکت دانش‌بنیان فعالیت کنند.

بر اساس این برنامه، پژوهشگر پسادکتری یک پروژه فناورانه را زیر نظر فرد میزبان در شرکت دانش‌بنیان اجرا می‌کند و در پایان دوره، در صورت تایید عملکرد وی از سوی کمیته مشترک، گواهی دوره پسادکتری فناوری (دانش‌بنیان) برای پژوهشگر صادر خواهد شد.

چه کسانی می‌توانند در دوره پسادکتری فناوری شرکت کنند؟

پژوهشگر پسادکتری باید دارای مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. همچنین حداکثر فاصله زمانی میان تاریخ فارغ‌التحصیلی دوره دکتری و ثبت درخواست پسادکتری چهار سال تعیین شده است.

پژوهشگر پذیرفته شده متعهد می‌شود تا در طول دوره، به صورت تمام وقت در شرکت دانش بنیان پذیرنده و در چارچوب ضوابط این شیوه‌نامه فعالیت کند.

در این برنامه، «فرد میزبان» نیز فرد مسئول یا مجری پروژه فناورانه در شرکت است که مسئولیت راهنمایی و هدایت پژوهشگر پسادکتری را بر عهده دارد. این فرد ترجیحا باید دارای مدرک دکتری تخصصی باشد و صلاحیت وی به تأیید کمیته مشترک برسد.

پروژه‌های فناورانه چه ویژگی‌هایی دارند؟

بر اساس این شیوه‌نامه، پروژه پیشنهادی باید از نظر سطح علمی و فناورانه متناسب با دوره پسادکتری باشد و در راستای فعالیت‌های فناورانه شرکت دانش‌بنیان تعریف شود.

همچنین پروژه باید کاربردی باشد و حداقل یکی از ویژگی‌های مشخص‌شده را داشته باشد؛ به این معنا که به رفع یک مشکل یا چالش عملیاتی شرکت کمک کند یا به ایجاد محصول جدید و یا بهبود کیفیت و کارایی محصول موجود منجر شود.

شرکت دانش‌بنیان پذیرنده نیز باید دارای گواهی معتبر دانش‌بنیانی از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گردش مالی قابل قبول، پروژه تحقیق و توسعه فناورانه و مشخص و فرد مسئول پروژه فناورانه برای راهنمایی و هدایت پژوهشگر باشد.

دو مسیر برای جذب پژوهشگران پسادکتری

بر اساس شیوه‌نامه اجرایی این برنامه، پس از انتشار فراخوان که حداقل دو بار در سال از طریق تارنما‌های دبیرخانه شورای عالی عتف، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، فرآیند جذب پژوهشگران در دو مسیر «پژوهشگرمحور» و «شرکت‌محور» دنبال خواهد شد.

در مسیر پژوهشگرمحور، ثبت‌نام از طریق سامانه جامع خدمات دانش‌بنیان «غزال» انجام می‌شود. پس از آن، پروژه انتخاب و تأیید اولیه آن توسط دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در معاونت علمی انجام شده و طرح برای تصویب در کمیته مشترک بررسی می‌شود.

پس از اعلام نتیجه، قرارداد کاری رسمی میان پژوهشگر و شرکت، منعقد و اطلاعات مربوطه در سامانه غزال ثبت می‌شود. در ادامه نیز قرارداد میان شرکت و صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد خواهد شد.

با آغاز پروژه، حقوق پژوهشگر در پایان هر ماه توسط شرکت پرداخت می‌شود و سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیرخانه شورای عالی عتف نیز پس از دریافت مستندات مالی و نظارتی، به صورت سه‌ماهه به شرکت پرداخت خواهد شد.

در مسیر شرکت‌محور، شرکت دانش‌بنیان پروژه مورد نظر خود را در سامانه جامع خدمات دانش‌بنیان تعریف می‌کند. بر اساس این شیوه‌نامه، هر شرکت می‌تواند حداکثر دو طرح پسادکتری در جریان داشته باشد.

موارد استثنا، از جمله برخورداری شرکت از گردش مالی بالا و دارا بودن همزمان بیش از دو پروژه فناورانه دارای ظرفیت تعریف طرح پسادکتری، در کمیته مشترک بررسی خواهد شد.

پس از تأیید دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه به صورت عمومی در سامانه پسادکتری برای پژوهشگران متقاضی نمایش داده می‌شود و پژوهشگر می‌تواند پروژه مورد نظر را انتخاب کرده و ادامه فرآیند مطابق مسیر پژوهشگرمحور انجام خواهد شد.

حقوق پژوهشگران پسادکتری چگونه تأمین می‌شود؟

دوره پسادکتری فناوری یک‌ساله است و بر اساس شرایط خاص، حداکثر تا ۶ ماه قابلیت تمدید دارد. حقوق ماهانه پژوهشگر در این برنامه حداقل معادل ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه تعیین شده است.

تأمین مالی حقوق پایه پژوهشگر از سه محل انجام می‌شود که بر اساس شیوه‌نامه، ۴۰ درصد سهم صندوق نوآوری و شکوفایی، ۱۰ درصد سهم دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و ۵۰ درصد سهم شرکت دانش‌بنیان پذیرنده خواهد بود.

این برنامه با هدف حمایت از توسعه فناوری، طراحی و ساخت محصولات جدید، ارتقای کمی و کیفی محصولات فناورانه شرکت‌ها، تقویت توانایی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان دکتری، ایجاد فرصت‌های شغلی برای این گروه، حفظ نخبگان و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور طراحی شده است.