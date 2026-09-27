براساس اطلاعیه بورس کالای ایران؛ محصولات زنجیره آهن و فولاد از سنگ‌آهن دانه‌بندی و کلوخه تا گندله و آهن اسفنجی امروز (۵ مهر ۱۴۰۵) در تالار صنعتی و معدنی عرضه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ براساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، ۱۷۰ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با قیمت پایه هر واحد ۳۲ هزار و ۸۷۷ ریال در دسترس خریداران قرار گرفت.

همچنین ۵۰۰ تن سنگ‌آهن کلوخه با قیمت پایه ۲۵ هزار و ۸ ریال، ۴۰۲ هزار تن گندله سنگ‌آهن با قیمت پایه ۱۴۷ هزار و ۴۰۷ ریال و ۲۴۵ تن کنسانتره سنگ‌آهن با قیمت پایه ۱۲۳ هزار و ۲۲۸ ریال عرضه شد.

براساس این گزارش؛ عرضه محصولات آهن اسفنجی نیز شامل ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی بریکت با قیمت پایه ۳۹۸ هزار و ۴۵۷ ریال و ۹۳ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی با قیمت پایه ۳۶۶ هزار و ۴۳ ریال بود.