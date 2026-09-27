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استاندار خوزستان بر ضرورت تقویت بازرسیها و کنترل دقیق قیمتها در استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای متولی تیمهای بازرسی ویژهای برای رصد روزانه قیمتها و کنترل بازار خوزستان تشکیل دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالیزاده یکشنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان با تاکید بر تشکیل گروه های بازرسی به منظور نظارت مستقیم بر کالاهای موجود در بازار استان با توجه به وضعیت موجود، تاکید کرد: این اقدامات نظارتی باید آثار ملموس و مثبتی بر بازار و سفره مردم داشته باشد و در فرآیند نظارت بر بازار، رعایت همزمان حقوق مصرفکننده و تولیدکننده الزامی است.
استاندار خوزستان همچنین بر ضرورت پویایی و دقت در فرآیند کنترل قیمتها تاکید کرد و افزود: قیمتها باید به صورت روزانه رصد شوند تا از هرگونه نوسان غیرموجه جلوگیری به عمل آید، با این وجود نظارتها باید بر پایه واقعگرایی و با منطق اقتصادی باشد.
موالیزاده با اشاره به وضعیت تورم در استان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار در حال حاضر نرخ تورم در خوزستان ۵۹.۵ درصد است، در حالی که میانگین تورم در سطح کشور ۵۲ درصد ثبت شده است البته نرخ تورم در برخی از استان ها بیشتر از خوزستان است.
گرانفروشی غیرمتعارف برای مردم قابل قبول نیست
موالیزاده در واکنش به مطرحشدن تفاوت قیمت برخی کالاها و خدمات در خوزستان با استانهای دیگر بیان کرد: مردم شرایط دشوار اقتصادی را درک میکنند، اما گرانفروشی غیرمتعارف برای آنان قابل قبول نیست.
استاندار خوزستان با اشاره به بررسی وضعیت قیمتها و تورم در استان گفت: خوزستان از نظر تورم نقطهبهنقطه، ماهانه و سالانه در میانه جدول قرار دارد و وضعیت آن در برخی شاخصها نسبت به تعدادی از استانها بهتر است با این حال، باید مشکلات موجود در بازار پیگیری شود.
موالیزاده عنوان کرد: در کنار رصد قیمتها، کیفیت کالاها نیز باید مورد توجه باشد تا کالاها با کمیت مشخص و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرند و مسائل و مشکلات احتمالی نیز در کارگروههای ستاد تنظیم بازار استان بررسی و دنبال خواهد شد.
وی درباره سهمیه آرد روستایی گفت: در برخی شهرستانها، مصرف آرد خانگی بیشتر است و مردم کمتر از نانواییها نان تهیه میکنند، این موضوع با وزارت کشور و بخش اقتصادی آن مطرح شده و مکاتبات لازم انجام گرفته تا سهمیه آرد این مناطق افزایش یابد.
استاندار خوزستان از شهروندان خواست موارد تخلف یا گرانفروشی را به مراجع مربوط گزارش دهند و ادامه داد: تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاههای مسئول فعال هستند و گزارشهای مردمی پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز پیش از این با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی بر بازار استان گفت: بازرسان دستگاههای مسئول در ۲ نوبت طی روز در بازار حضور خواهند داشت و بر نحوه عرضه کالا و رعایت قیمتهای تعیینشده نظارت میکنند.