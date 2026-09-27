همایش «زنان ایران؛ از آموزش تا میدان» با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی با هدف آشنایی بانوان با دستاورد‌های دفاع مقدس و ظرفیت‌های مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار احمد برسلانی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در حاشیه این همایش با اشاره به همکاری اداره‌کل امور بانوان استانداری مازندران اظهار کرد: این همایش با حضور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان و همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد تا شرکت‌کنندگان از نزدیک با دستاورد‌های دفاع مقدس و ظرفیت‌های مرکز فرهنگی دفاع مقدس آشنا شوند.

وی افزود: برای این برنامه بخش‌های متنوعی پیش‌بینی شده است تا بانوان حاضر ضمن آشنایی با این مجموعه، بتوانند به‌عنوان سفیران فرهنگی، ظرفیت‌های مرکز فرهنگی دفاع مقدس را به مجموعه‌های اداری و خانواده‌های کارکنان معرفی کنند و زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت فرهنگی و آموزشی فراهم شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، آشنایی نسل امروز با واقعیت‌های دفاع مقدس را از دیگر اهداف این برنامه عنوان کرد و گفت: حضور در این مجموعه فرصتی است تا بانوان از نزدیک با آنچه در دوران دفاع مقدس رقم خورد آشنا شوند و در ادامه، در مسیر تبیین و انتقال دستاورد‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز با اشاره به برگزاری این همایش در هفته دفاع مقدس گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان و با همکاری اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، این برنامه با هدف قدردانی از فعالان این حوزه و همچنین بازخوانی خاطرات هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

محمدی افزود: بخشی از فضای مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران در حال آماده‌سازی است و روایتگر بخش‌هایی از هشت سال دفاع مقدس و حماسه‌آفرینی رزمندگان در عملیات‌هایی همچون والفجر ۸ و فاو خواهد بود.

وی ادامه داد: این فضا می‌تواند برای نسل جدید که دوران دفاع مقدس را ندیده است، تداعی‌کننده روز‌هایی باشد که زنان و مردان غیور ایران اسلامی در برابر دشمن ایستادگی کردند و حماسه آفریدند؛ از این رو مرکز فرهنگی دفاع مقدس می‌تواند به یک کلاس درس و فضای آموزشی زنده برای آشنایی نسل جوان با تاریخ این دوران تبدیل شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران همچنین از برگزاری آموزش‌های مقدماتی برای بانوان در حاشیه این برنامه خبر داد و گفت: در این همایش آموزش مقدماتی مرتبط با تجهیزات و سلاح نیز برای بانوان ارائه شد تا از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای آموزش و آمادگی آنان استفاده شود.

محمدی با پیشنهاد بهره‌گیری بیشتر آموزش و پرورش از ظرفیت پارک‌موزه دفاع مقدس اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دانش‌آموزان در قالب اردو‌های آموزشی و فرهنگی از این مجموعه بازدید کنند تا ضمن آشنایی با حوادث و حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس، این بخش مهم از تاریخ کشور برای نسل جدید ماندگار شود.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود در پارک‌موزه دفاع مقدس مازندران می‌تواند با تلفیق فرهنگ، آموزش و تفریح، به فضایی اثرگذار برای خانواده‌ها و به‌ویژه نسل جوان تبدیل شود