رئیس مرکز ملی تأمین مالی از موافقت اصولی شورای ملی تأمین مالی با تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو خبر داد و گفت: این صندوق با هدف پوشش ریسک و تسهیل تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی و دبیر شورای ملی تامین مالی با اشاره به بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی و موافقت اصولی این شورا با تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت اظهار کرد: در راستای توسعه و تعمیق زیست‌بوم نظام تضمین کشور و با هدف ایجاد ابزار‌های جدید برای پشتیبانی از تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت (تخصصی ملی) موفق به دریافت موافقت اصولی تأسیس شد.

وی با بیان اینکه این صندوق با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و با رویکرد تخصصی در حوزه صنعت نفت طراحی شده است، تصریح کرد: مأموریت اصلی این صندوق، پوشش ریسک و ارائه انواع ضمانت‌نامه برای طرح‌ها، قرارداد‌ها و فعالیت‌های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و میادین نفتی خواهد بود. ایجاد چنین صندوقی می‌تواند ظرفیت جدیدی برای کاهش موانع تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و تخصصی صنعت نفت و تسهیل حضور منابع مالی و سرمایه‌گذاران در این بخش فراهم کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت می‌تواند با کاهش ریسک تأمین مالی و ارائه ضمانت‌نامه‌های تخصصی، دسترسی طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت به منابع مالی را تسهیل کند و بخشی از موانع اعتباری پیش روی سرمایه‌گذاری در میادین نفتی را کاهش دهد.

کریمی ریزی در خصوص سرمایه اولیه این صندوق بیان کرد: سرمایه اولیه ارزی این صندوق، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد توان تضمینی و پشتیبانی از پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت نفت فراهم می‌کند و از طریق پوشش بخشی از ریسک اعتباری و قراردادی، امکان مشارکت مؤثرتر شبکه بانکی و سایر تأمین‌کنندگان مالی در پروژه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین حضور بانک‌های بزرگ کشور در ترکیب سهامداری، زمینه تعامل مستقیم‌تر میان صندوق و شبکه بانکی و استفاده گسترده‌تر از ابزار ضمانت برای تأمین مالی تولید را فراهم می‌سازد.

رئیس مرکز ملی تامین مالی در خصوص نقش این صندوق افزود: تخصصی‌شدن خدمات تضمینی در حوزه نفت می‌تواند به طراحی ابزار‌های متناسب با ریسک‌های این صنعت، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، جذب منابع بخش غیردولتی، تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی کمک کند. در مجموع، این صندوق با ایفای نقش به‌عنوان یک نهاد تخصصی پوشش ریسک، می‌تواند به تقویت پیوند میان ظرفیت‌های مالی کشور و پروژه‌های صنعت نفت و در نهایت به توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و تقویت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد کمک کند.

دبیر شورای ملی تامین مالی در ادامه تاکید کرد: موافقت اصولی با تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت را می‌توان یکی از نمونه‌های توسعه نهاد‌های تخصصی و غیردولتی در نظام تضمین کشور دانست؛ نهادی که با اتکا به سرمایه و مشارکت مجموعه‌ای از بازیگران صنعت نفت، نظام بانکی و نهاد‌های مالی، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی تخصصی پوشش ریسک و تضمین تأمین مالی پروژه‌های نفتی ایفای نقش کند.

وی در پایان این اقدام را در چارچوب سیاست توسعه ابزار‌های تضمین و تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی توصیف و تاکید کرد: این صندوق، ظرفیت جدیدی برای هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک تأمین مالی و تسریع اجرای طرح‌های صنعت نفت ایجاد خواهد کرد و می‌تواند الگویی برای شکل‌گیری صندوق‌های تضمین تخصصی در سایر بخش‌های راهبردی اقتصاد کشور نیز باشد.