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همزمان با بازگشایی مدارس، نمایشگاه مجازی «یاد درسهای ماندگار» با مرور گزیدهای از درسهای کتابهای فارسی دوره ابتدایی در سالهای مختلف، در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نمایشگاه به همت گروه مرجع و خدمات ویژه اداره کل اطلاعرسانی اداره ارتباطات آرشیوی ادارهکل خدمات آرشیوی و به مناسبت آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، با هدف بازخوانی بخشی از خاطرات آموزشی و ادبی نسلهای مختلف دانشآموزان منتشر شده است.
نمایشگاه «یاد درسهای ماندگار» گزیدهای از درسهای کتاب فارسی دوره ابتدایی در سالهای مختلف را به نمایش میگذارد؛ درسهایی که فراتر از محتوای آموزشی، به بخشی از حافظه جمعی چند نسل از دانشآموزان تبدیل شدهاند و با مرور آنها، خاطرات دوران مدرسه و نخستین تجربههای خواندن و یادگیری زنده میشود.
در این مجموعه، نمونههایی از کتابهای فارسی دوره ابتدایی در سالهای مختلف از جمله فارسی اول دبستان سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۶۵، فارسی دوم دبستان سال ۱۳۶۷، فارسی سوم دبستان سالهای ۱۳۶۳، ۱۳۶۷ و ۱۳۵۶، فارسی چهارم دبستان سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۶۵ و فارسی پنجم دبستان سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳ ارائه شده است.
این نمایشگاه با بازنمایی بخشی از کتابهای درسی گذشته، فرصتی برای مرور واژهها، شعرها، داستانها و آموزههایی فراهم میکند که در شکلگیری خاطرات فرهنگی و آموزشی نسلهای مختلف نقش داشتهاند.
علاقهمندان میتوانند نمایشگاه مجازی «یاد درسهای ماندگار» را از طریق پیوند https://www.nlai.ir مشاهده کنند.