به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این طرح با مشارکت گروه‌های جهادی و همچنین آموزش و پرورش و بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهدشت اجرا شد.

علی بینا پورجعفری رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه گفت: در قالب این طرح، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم رنگ برای رنگ آمیزی ۲۵ مدرسه با ۱۷۲ کلاس مصرف شد.

زریر افسر مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهدشت نیز گفت: سال گذشته در قالب طرح شهید عجمیان، حدود ۱۵ مدرسه و ۱۵۰ کلاس درس در شهرستان کهگیلویه رنگ‌آمیزی، شاداب‌سازی و مرمت شد.