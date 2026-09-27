پخش زنده
امروز: -
طرح شهید عجمیان با هدف رنگآمیزی، مرمت، زیباسازی و شادابسازی فضاهای آموزشی در ۲۵ مدرسه شهرستان کهگیلویه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این طرح با مشارکت گروههای جهادی و همچنین آموزش و پرورش و بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهدشت اجرا شد.
علی بینا پورجعفری رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه گفت: در قالب این طرح، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم رنگ برای رنگ آمیزی ۲۵ مدرسه با ۱۷۲ کلاس مصرف شد.
زریر افسر مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهدشت نیز گفت: سال گذشته در قالب طرح شهید عجمیان، حدود ۱۵ مدرسه و ۱۵۰ کلاس درس در شهرستان کهگیلویه رنگآمیزی، شادابسازی و مرمت شد.