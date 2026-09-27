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مرکز مبادله ارز و طلای ایران سهشنبه، ۷ مهر، میزبان صد و پنجاه و ششمین حراج شمش طلا خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ارز اعلام کرد: بر اساس شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران، واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش، دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها، قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط اصلی حضور در این حراج اعلام شده است.
این حراج مختص فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات، خردهفروشان طلای آبشده و همچنین سکوهای برخط فروش طلای آبشده و مصنوعات طلا و جواهر است.
متقاضیان واجد شرایط تا ساعت ۲۴ دوشنبه، ۶ مهر، فرصت دارند نسبت به واریز وجهالضمان اقدام کنند
هر خریدار مجاز است در طول یک هفته تقویمی حداکثر تا سقف ۲۵ قطعه شمش طلا خریداری کند.