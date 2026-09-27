جانفدایان شهر اراک نیم سال و یک ماه است که همگام با مسئولان و همصدا با فرماندهان، بهترین تکیه‌گاه کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اراکی‌های وفادار در دویست و دهمین شب از اجتماع خود، حفظ وحدت در محور مقاومت و همچنین ایستادگی همه جانبه در مقابل دشمن را رمز پیروزی در مقابل دشمنان دانستند.

اجتماعات مردمی در اراک به ایستگاه ۲۱۰ رسید و مردم ولایت‌مدار این خطه، بار دیگر با حضور پرشور خود در میادین، بر تداوم راه مقاومت و حمایت از جبهه حق تأکید کردند.

این حضور مردمی و اتحاد ملت‌های منطقه، نشان‌دهنده بیداری جهانی علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن است. مردم ایران، با حضور در میادین، پیام روشنی به جهانیان مخابره می‌کنند: مقاومت، تنها راه مقابله با ظلم و استکبار است و ملت‌های آزاده، در این مسیر تا پای جان ایستاده‌اند.



