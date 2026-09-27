مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران از دستگیری قاتل فراری که بر سر سگ گردانی اقدام به قتل کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران از دستگیری متهم به قتل مردی ۳۹ ساله در سعادت‌آباد خبر داد و گفت: این مرد در پی درگیری با متهم بر سر سگ‌گردانی با ضربات چاقو مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۰۰:۱۰ روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر یک مورد مجروحیت منجر به فوت در بیمارستان عرفان نیایش، تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان با انجام استعلام‌های اطلاعاتی موفق شدند دو محل احتمالی حضور متهم در سعادت‌آباد و سه‌راه آذری را شناسایی کنند و در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و رصد مخفیگاه‌های احتمالی، متهم متواری را روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کردند.