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رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران گفت: آذربایجان غربی میتواند با تکیه بر ظرفیتهای مرزی خود، «چاپ، بستهبندی و صادرات منطقهای» را به یکی از محورهای توسعهای استان تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید محبی، رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران در همایش بزرگ صنعت چاپ ارومیه با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان دروازه ارتباط ایران با منطقه است و صنعت چاپ نیز زبان ارتباط اندیشه، فرهنگ و تجارت با جامعه محسوب میشود.
رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران گفت: صنعت چاپ تنها یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه بخشی از زنجیره ارزش اقتصادی و فرهنگی کشور است و آذربایجان غربی میتواند با تکیه بر ظرفیتهای مرزی خود، «چاپ، بستهبندی و صادرات منطقهای» را به یکی از محورهای توسعهای استان تبدیل کند.
حضور صنعت چاپ در همه بخشهای اقتصادی و فرهنگی
وی با بیان اینکه صنعت چاپ تقریباً در همه بخشهای اقتصادی و فرهنگی حضور دارد، اما کمتر دیده میشود، افزود: کتاب، بستهبندی، تبلیغات، برندسازی، برچسب کالا و بسیاری از محصولات مورد استفاده مردم، از ظرفیتهای صنعت چاپ عبور میکنند.
محبی تصریح کرد: چاپ فقط انتقال جوهر روی کاغذ نیست، بلکه صنعت انتقال پیام، هویت و ارزش است و همین موضوع جایگاه این صنعت را از یک فعالیت خدماتی به یکی از حلقههای مهم زنجیره اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا میدهد.
رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش چاپ در زنجیره ارزش اقتصادی گفت: تولید، طراحی، بستهبندی، برندینگ، تبلیغات، توزیع و صادرات، حلقههای بههمپیوسته اقتصاد مدرن هستند و صنعت چاپ در بسیاری از این حلقهها حضور دارد.
وی ادامه داد: نگاه ما به صنعت چاپ باید تغییر کند و به جای اینکه تنها درباره حمایت از این صنعت صحبت کنیم، باید بررسی کنیم که اقتصاد ایران چگونه میتواند از ظرفیت صنعت چاپ برای خلق ارزش بیشتر استفاده کند.
آذربایجان غربی؛ ظرفیت تبدیل شدن به قطب چاپ و بستهبندی منطقهای
رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد آذربایجان غربی موضوع «چاپ، بستهبندی و صادرات منطقهای» را به یکی از محورهای توسعهای خود تبدیل کند و گفت: ایجاد شبکه همکاری میان صنعت چاپ، واحدهای تولیدی، صادرکنندگان، بخش کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع دستی، گردشگری و تجارت مرزی میتواند صنعت چاپ را به بخشی از اکوسیستم اقتصادی استان تبدیل کند.
محبی با اشاره به ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی اظهار کرد: مرزهای این استان میتوانند خطوط اتصال اقتصاد ایران با بازارهای منطقه باشند و باید از اقتصاد صرفاً مرزی به سمت اقتصادی مبتنی بر فرصتهای مرزی حرکت کنیم.
محبی با تأکید بر اهمیت بستهبندی در بازارهای داخلی و خارجی گفت: بستهبندی فقط محافظ کالا نیست، بلکه سفیر خاموش برند ایرانی است و درباره کیفیت، نظم، هویت و استاندارد تولیدکننده سخن میگوید.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند، باید صنعت چاپ و بستهبندی نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان از افزایش صادرات سخن گفت، اما از کیفیت بستهبندی، طراحی، لیبل و هویت بصری کالا غافل ماند.
آینده صنعت چاپ در گرو فناوری و نیروی انسانی متخصص
رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران با اشاره به تحولات پیشروی این صنعت گفت: دیجیتالیسازی، اتوماسیون، داده، چاپ هوشمند، فناوریهای نوین بستهبندی، چاپ امنیتی، شخصیسازی و هوش مصنوعی، قواعد صنعت چاپ را در حال تغییر قرار دادهاند.
وی تأکید کرد: مهمترین تغییر در صنعت چاپ، تغییر ذهنیت است و باید از «چاپخانه» به «مجموعه ارائهدهنده راهکارهای چاپ و بستهبندی» حرکت کنیم؛ همچنین رقابت در این صنعت باید از قیمتمحوری به سمت کیفیت، فناوری، سرعت، نوآوری و اعتماد حرکت کند.
محبی با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی افزود: آینده صنعت چاپ بیش از تعداد ماشینآلات به کیفیت نیروی انسانی وابسته است و باید جوانان را به این صنعت بازگرداند و میان دانشگاه و صنعت پیوندی واقعی ایجاد کرد.
ضرورت حمایت از نوسازی و توسعه صنعت چاپ
وی با تشریح نقش کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق ایران گفت: نوسازی تجهیزات، تأمین مواد اولیه، دسترسی به فناوری، سرمایهگذاری، آموزش نیروی انسانی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و گسترش بازارهای منطقهای از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه ملی دنبال شود.
محبی همچنین بر مسئولیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فعالان این حوزه نیز باید برای بهروزرسانی دانش، سرمایهگذاری، شبکهسازی و استفاده از تجربههای موفق یکدیگر تلاش کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی چاپ اتاق اصناف ایران در پایان از مسئولان استان خواست صنعت چاپ را در تصمیمات اقتصادی، فرهنگی و صنعتی به عنوان یک صنعت اثرگذار مورد توجه قرار دهند و گفت: هرجا از توسعه صادرات، تولید، فرهنگ، اشتغال و سرمایهگذاری سخن میگوییم، باید ظرفیت صنعت چاپ و بستهبندی نیز در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.