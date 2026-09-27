به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نشست، مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهرداری تهران، مهران احسانی معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، شاهرخ فرجامی رئیس اداره طراحی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط و نماینده اداره‌کل طراحی شهری حضور داشتند و درباره آخرین وضعیت ورودی‌های اصلی پایتخت و الزامات ساماندهی آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فرصت طلایی الحاق ساماندهی مبادی به «طرح ساختاری حریم»

مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهرداری تهران، در این نشست با اشاره به نقش دروازه‌های ورودی در شکل‌گیری نخستین تصویر از شهر، این نقاط را بخشی از هویت کالبدی و منظر ورودی پایتخت دانست و بر ضرورت نگاه یکپارچه به ساماندهی آنها تأکید کرد.

وی با اشاره به در دست پیگیری بودن مراحل تصویب «طرح ساختاری حریم پایتخت» گفت: در شرایط کنونی، فرصت مناسبی فراهم شده است تا موضوع ساماندهی دروازه‌های ورودی و جانمایی مجتمع‌های ورودی و خدماتی مورد نیاز، به‌صورت دقیق در چارچوب این طرح مورد توجه قرار گیرد.

مزینانی افزود: هدف این است که طراحی دروازه‌ها و پیش‌بینی خدمات مورد نیاز در مبادی ورودی، در قالب یک پیوست تخصصی برای طرح ساختاری حریم دنبال شود تا این اقدامات از پشتوانه اسنادی و اجرایی لازم در چارچوب اسناد بالادستی برخوردار باشند.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از اراضی حریم در مجاورت مبادی ورودی تأکید کرد و ساماندهی این محدوده‌ها را مستلزم توجه همزمان به الزامات منظر، خدمات، کالبد و حفاظت از اراضی حریم دانست.

بازخوانی وضعیت ۹ دروازه اصلی تهران

در ادامه این نشست، گزارشی از وضعیت کالبدی و محیطی ۹ دروازه اصلی ورودی تهران ارائه شد. در این گزارش، شرایط موجود مبادی ورودی و ضرورت حفاظت از اراضی حریم پیرامون آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های نامنظم، لکه‌های ناهمگون و توسعه‌های فاقد پیوستگی در این محدوده‌ها تأکید شد.

همچنین سازمان زیباسازی شهرداری تهران، گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی ورودی‌های پایتخت از سال ۱۳۸۶ تاکنون ارائه کرد. این گزارش با مرور تجربه اقدامات گذشته، زمینه‌ای برای بررسی نقاط قوت و چالش‌های طرح‌های پیشین و استفاده از این تجربیات در برنامه‌ریزی‌های جدید فراهم کرد.

بررسی طراحی سه دروازه جدید تهران

بخش دیگری از نشست به ارائه گزارش فنی سازمان زیباسازی درباره طراحی و ساماندهی سه دروازه اصلی ورودی پایتخت اختصاص داشت.

شاهرخ فرجامی رئیس اداره طراحی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، به همراه تیم کارشناسی این سازمان، آخرین روند طراحی این سه دروازه را تشریح کردند. در این بخش، موضوعاتی از جمله ویژگی‌های معماری، الزامات منظر شهری، نحوه استقرار عناصر و المان‌های هویتی و تناسب آنها با ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی تهران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران همچنین بر ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً المان‌محور به دروازه‌های ورودی و توجه همزمان به عملکرد، خدمات مورد نیاز، کیفیت منظر و شرایط محیطی پیرامون این نقاط تأکید کردند.

تأکید بر پشتوانه علمی برای طراحی ورودی‌های پایتخت

مهران احسانی معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز در پایان این نشست، با استقبال از رویکرد اداره‌کل حریم برای پیوند دادن موضوع ساماندهی ورودی‌های تهران با «طرح ساختاری حریم»، بر تداوم بررسی‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، آمادگی این مرکز را برای پشتیبانی پژوهشی از این فرآیند اعلام کرد و گفت استفاده از مطالعات آینده‌پژوهانه می‌تواند در تدوین پیوست‌های کالبدی و خدماتی دروازه‌های ورودی و تصمیم‌گیری درباره نحوه توسعه و ساماندهی این نقاط مؤثر باشد.

در پایان این نشست، بر استمرار جلسات مشترک میان بخش‌های تخصصی مدیریت شهری و دنبال کردن موضوع ساماندهی دروازه‌های ورودی در چارچوب مطالعات و اسناد حریم پایتخت تأکید شد.