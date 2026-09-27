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تأکید نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی به مسئولیتهای اجتماعی خود در شهرستان چوار، در جریان بازدید از زمین فوتبال شهدای چوار.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از زمین فوتبال شهدای چوار با اشاره به مشکلات این زمین ورزشی گفت: مقرر شده جلسهای با مدیران ارشد پالایشگاه و پتروشیمی در تهران برگزار شود تا از محل مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها، دستکم مشکل زمین چمن فوتبال شهدای چوار برطرف شود و جوانان و ورزشکاران این شهرستان برای فعالیت ورزشی با مشکل اساسی روبهرو نباشند.
وی با گلایه از عملکرد شرکتهای نفتی و پتروشیمی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی افزود: شرکتهای مستقر در استان، متناسب با ظرفیت و درآمدی که از ایلام دارند، تاکنون در حوزههای بهداشت، ورزش و آموزش به اندازه کافی هزینه نکردهاند.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به حضور دو پروژه بزرگ پالایشگاه و پتروشیمی در چوار ادامه داد: انتظار داریم این مجموعهها توجه بیشتری به ورزش این شهرستان داشته باشند.
فلاحی تأکید کرد: موضوع را در تهران با حضور مدیران ارشد این شرکتها و مسئولان ورزش استان پیگیری خواهیم کرد تا خدمتی در شأن مردم و ورزشکاران چوار انجام شود.