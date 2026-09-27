معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ معوق هموطنانی که احراز اقامت خود را ثبت کردند، فردا شارژ می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش، درباره احراز اقامت هموطنانی که کالابرگ آنها در مرداد ماه قطع شده بود، گفت: برای ۵/۲ میلیون نفر که در لیست اقامت خارج از کشور بودند پیامک ثبت احراز اقامت ارسال شد.

وی با بیان این که تداوم پرداخت کالابرگ این افراد منوط به احراز اقامت در داخل کشور است، گفت: در ابتدا به این افراد اعلام شد که به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه حضوری داشته باشند و برای احراز اقامت اقدام کنند؛ اما در ادامه با توجه به تعداد زیاد افراد حاضر در لیست احراز اقامت و حضور برخی از زوار اربعین در لیست، جهت سهولت هموطنان بلافاصله اطلاعیه اصلاح شد. بدین ترتیب این افراد به صورت غیرحضوری و با ارسال کد پیامکی و ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان، احراز اقامت خود را ثبت کردند.

وی افزود: تا ۵ شهریور ماه برای ۷۷۶ هزار نفر از هموطنان کد پیامکی ارسال شد که معوق مرداد ماه آنها پرداخت شد و طبق برنامه در شارژ شهریور نیز حضور داشتند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون ۱۷۷ هزار نفر از هموطنان تا پایان شهریور ماه احراز اقامت خود را ثبت کردند که فردا ششم مهر ماه، اعتبار معوق مرداد و شهریور هموطنان در حساب سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. همچنین در ادامه اجرای طرح کالابرگ، ماه‌های آینده اعتبار این طرح به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.