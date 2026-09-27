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استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: خانوادههای دارای سه فرزند زیر ۲۰ سال از ۵۰ درصد و خانوادههای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال از ۷۰ درصد تخفیف هزینههای انشعابات بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در نشست کارگروه جوانی جمعیت افزود: این تخفیفها بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای یکبار در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: شهرداری یاسوج نیز میزان تخفیف عوارض پروانه ساختمانی خانوادههای مشمول را از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است و سایر شهرداران نیز میتوانند پیشقدم شوند.
رحمانی ادامه داد: بنیاد مسکن استان نیز میزان تخفیف عوارض ساختمانی خانوادههای مشمول را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.
وی بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره مشوقها و تخفیفهای قانونی تأکید کرد و گفت: دستگاههای مربوط باید این موارد را از طریق بنرهای تبلیغاتی و ابزارهای اطلاعرسانی به اطلاع عموم برسانند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمدبا بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۰۰ خانوار مشمول طرح از تخفیفات شرکت توزیع نیروی برق استفاده کردند گفت: ۱۰۴ خانوار نیز از طرحهای تخفیفی آبفا بهرهمند شدند.