به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در نشست کارگروه جوانی جمعیت افزود: این تخفیف‌ها بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای یک‌بار در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: شهرداری یاسوج نیز میزان تخفیف عوارض پروانه ساختمانی خانواده‌های مشمول را از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است و سایر شهرداران نیز می‌توانند پیشقدم شوند.

رحمانی ادامه داد: بنیاد مسکن استان نیز میزان تخفیف عوارض ساختمانی خانواده‌های مشمول را از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره مشوق‌ها و تخفیف‌های قانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مربوط باید این موارد را از طریق بنر‌های تبلیغاتی و ابزار‌های اطلاع‌رسانی به اطلاع عموم برسانند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمدبا بیان اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۰۰ خانوار مشمول طرح از تخفیفات شرکت توزیع نیروی برق استفاده کردند گفت: ۱۰۴ خانوار نیز از طرح‌های تخفیفی آبفا بهره‌مند شدند.