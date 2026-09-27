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منابع رسانهای در پاکستان اعلام کردند: در پی تیراندازی نیروهای طالبان افغانستان از مواضع این گروه در آن سوی مرز، درگیری شدیدی در منطقه «کروم» در مرز پاکستان و افغانستان روی داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس گزارش رسانه محلی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، تیراندازی از مواضعی در استانهای ننگرهار و پکتیا افغانستان آغاز شد و نیروهای طالبان با استفاده از خمپاره و دیگر سلاحهای سنگین، مناطق غیرنظامی و مواضع نظامی پاکستان را هدف قرار دادند.
گفته میشود در واکنش به این حملات، نیروهای ارتش پاکستان با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین و آتش توپخانه، مواضع مرزی، محل استقرار خمپاره اندازها و پایگاههای دفاعی نیروهای طالبان را در آن سوی مرز هدف قرار دادند.
این گزارش میافزاید، در جریان این حملات، چندین موضع نیروهای طالبان هدف قرار گرفت و شماری از نقاط تیراندازی آنها از کار افتاد. همچنین نیروهای طالبان از برخی مواضع خود عقب نشینی کردند.
نیروهای امنیتی پاکستان پس از این درگیریها در بخش کروم در حالت آماده باش قرار گرفته و تدابیر نظارتی و دفاعی در امتداد مرز را افزایش دادهاند.
هنوز جزئیات مستقلی درباره تلفات احتمالی این درگیری و علت آغاز تیراندازی از سوی منابع رسمی دو کشور منتشر نشده است.