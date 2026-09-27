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سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام ۳۰ مهر و با توجه به اعلام مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به اطلاع متقاضیان این آزمون میرساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا ۵ مهر برای ثبتنام اقدام ننمودهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز چهارشنبه ۱۵ مهر نسبت به ثبتنام اقدام نمایند؛
لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام نمایند.
ضمناً مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.