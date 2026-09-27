نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های زیرساختی و اصلاح شبکه فاضلاب در این حوزه انتخابیه تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی زاده بیان کرد: پس از رایزنی‌های صورت گرفته و تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مقرر شد برای تکمیل اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب حمیدیه از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت، تامین اعتبار صورت گیرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مبلغ ۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و پرداخت‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب دستگاه اجرایی مربوطه واریز خواهد شد.

وی به نشست با مدیرکل پارلمانی وزارت نیرو، اشاره و تصریح کرد: همچنین جهت توسعه شبکه، تکمیل پروژه‌های موجود و ارتقای روشنایی بخش‌های سویسه، بخش مرکزی شهرستان کارون، بخش مرکزی شهرستان باوی بخش ویس و ملاثانی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتبار که جهت رفع نیاز‌های شهرستانی تخصیص یافته طی دو مرحله واریز خواهد شد تا روند اجرایی پروژه‌ها در این مناطق با سرعت بیشتری تکمیل شود.