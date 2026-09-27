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محمد النعیمی عضو شورای سیاسی انصارالله یمن گفت: به دشمن صهیونیست میگوییم خون شهید سید حسن نصرالله راه پیروزی را برای ما هموار و کاخ ستمکاران را ویران میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی انصارالله یمن؛ محمد النعیمی عضو شورای سیاسی انصارالله یمن در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله اظهار داشت: به دشمن صهیونیست میگوییم خون شهید سید حسن راه پیروزی را برای ما هموار و کاخ ستمکاران را ویران میکند.
وی گفت: خون شهدا، عظمت شهدا، فکر و راه آنها ملتها را بیدار میکند و دشمن صهیونیست و عواملش را به محاصره درمیآورد.