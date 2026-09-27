رئیس کمیته امداد در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: با شعار مدد به حیات، مدد به کار، مدد به زندگی در مسیر خدمت به نیازمندان و یتیمان گام برمی‌داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همزمان با یادبود شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، با حضور بختیاری، رئیس کمیته امداد، جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

رئیس کمیته امداد ضمن خیرمقدم به حاضران، این مراسم را فرصتی برای تجلیل از مقام شهدا دانست و گفت: امسال نخستین هفته دفاع مقدس پس از شهادت قائد شهید و عزیزمان است. امروز گرد هم آمده‌ایم تا باری دیگر یاد تمامی شهدا را گرامی داریم؛ از شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس گرفته تا شهدای مقاومت و شهدای راه حق. همچنین یاد و خاطره جایگاه شهید محور مقاومت، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله، یاد فرماندهان بزرگوار، بزرگان، دانشمندان هسته‌ای و تمام کسانی که در راه این میهن جان خود را فدا کردند و یاد همسران بزرگوار شهدا و خانواده‌های ایشان که در مسیر حق ایستادگی کردند، گرامی باد.





بختیاری با اشاره به نقش بی‌بدیل نیرو‌های مقاومت، افزود: ما بر این باوریم که یگان‌های مقاومت، از جمله نیرو‌های مؤمن، از اثرگذارترین یگان‌ها در مسیر ظهور امام زمان (عج) خواهند بود.



وی گفت: کمیته امداد با شعار «مدد به حیات، مدد به کار، مدد به زندگی» در مسیر خدمت به نیازمندان و یتیمان گام برمی‌دارد. این همان مسیری است که معمار کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید عزیزمان ترسیم کردند.

وی با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند: «توانمندسازی، نسخه‌ی عزتمندانه مقابله با فقر است»، بر ضرورت شکوفایی استعدادها، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خدمت‌گیرندگان تأکید کرد و افزود: افتخار کمیته امداد، خدمت به محرومان و یتیمان است.