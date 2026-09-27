هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به ریاست دادستان دیوان محاسبات کشور، در نشست کمیته دادستان‌های عضو سازمان جوریسای در رم ایتالیا حضور یافت و آخرین دیدگاه‌ها و تجربیات تخصصی در حوزه رسیدگی قضایی مالی و صیانت از حقوق عمومی را با نمایندگان کشور‌های عضو به اشتراک گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئتی از دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور و با حضور سیدعلی قریشی و مجید پاکنهاد، اعضای هیئت‌های مستشاری، در نشست کمیته دادستان‌های عضو سازمان جوریسای در شهر رم ایتالیا شرکت کرد.

در این نشست که با حضور دادستان‌ها و نمایندگان دیوان‌های محاسبات کشور‌های دارای نظام رسیدگی قضایی برگزار شد، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با جایگاه دادستانی در ساختار نهاد‌های عالی حسابرسی، فرآیند‌های رسیدگی قضایی به تخلفات مالی و نقش نظارت قضایی در صیانت از منابع و حقوق عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ارائه مقاله دادستان دیوان محاسبات ایران

در بخش تخصصی نشست دادستان‌ها، داود محمدی مقاله‌ای با عنوان «نقش و جایگاه دادسرای دیوان محاسبات در ساختار قوانین و مقررات دیوان محاسبات کشور» ارائه کرد.

دادستان دیوان محاسبات کشور در این ارائه، به تبیین جایگاه قانونی دادسرای دیوان محاسبات، مأموریت‌ها و ظرفیت‌های آن در فرآیند رسیدگی به تخلفات مالی پرداخت و ابعاد مختلف نقش دادسرا در حفاظت از بیت‌المال، تقویت انضباط مالی و تحقق مسئولیت‌پذیری در نظام مالی کشور را تشریح کرد.

ارائه این موضوع در جمع دادستان‌های دیوان‌های محاسبات کشور‌های عضو جوریسای، زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های حقوقی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و تبادل تجربیات تخصصی میان کشور‌های عضو فراهم کرد.

رایزنی‌های دوجانبه با دادستان‌های دیوان‌های محاسبات

هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران همچنین در حاشیه این نشست، دیدار‌های دوجانبه‌ای با دادستان‌های دیوان‌های محاسبات ایتالیا، الجزایر و تونس برگزار کرد.

در این دیدارها، موضوعات تخصصی مرتبط با نظام‌های رسیدگی قضایی، سازوکار‌های نظارت و حسابرسی، مقابله با تخلفات مالی و راهکار‌های توسعه همکاری و تبادل تجربیات میان نهاد‌های عالی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار‌ها همچنین فرصتی برای تقویت تعاملات حرفه‌ای و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران با نهاد‌های متناظر در کشور‌های عضو سازمان جوریسای فراهم کرد.

جوریسای؛ بستر همکاری دیوان‌های محاسبات دارای نظام قضایی

جوریسای (JURISAI) سازمان دیوان‌های محاسبات کشور‌های دارای نظام رسیدگی قضایی است که با هدف توسعه همکاری‌های تخصصی، تبادل تجربیات و تقویت تعامل میان نهاد‌های عالی حسابرسی این کشور‌ها فعالیت می‌کند.

حضور هیئت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در این نشست، در چارچوب تعاملات بین‌المللی این نهاد و با هدف تبادل دانش و تجربیات تخصصی در حوزه نظارت و رسیدگی قضایی مالی و بهره‌گیری از ظرفیت همکاری میان دیوان‌های محاسبات کشور‌های عضو انجام شد.