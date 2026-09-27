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جزئیات قانون جدید برای افزایش تولید و کاهش ۵۰ درصدی واردات کشاورزی اعلام شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست خبری امروز با تشریح جزئیات «قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، اعلام کرد که این قانون با هدف بهبود ساختارها، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی کشور به واردات تدوین شده است.
او با اشاره به هدفگذاریهای بلندمدت این قانون برای فاصله سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی این قانون، کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات کشاورزی و نهادههای دام و طیور است که باید با بهبود عملکرد تولید محقق شود. هادیانپور افزود: در این قانون، سازوکارهای تجارت خارجی اصلاح شده تا واسطههای غیرضروری حذف و سود حاصل از تولید به دست کشاورزان برسد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت تأمین سوخت بخش کشاورزی، که پیش از این در اختیار وزارت نفت بود و وزارت جهاد صرفاً نقش توزیعکننده را داشت، بهطور کامل به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. همچنین در این قانون، پوشش بیمهای برای کشاورزان بهعنوان کارفرما پیشبینی شده که گام مهمی در رفع دغدغههای معیشتی و اجتماعی فعالان این بخش است.
هادیانپور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به آمادگی کشور در شرایط جنگی و محدودیتهای حملونقل گفت: با وجود برخی احتمالات مبنی بر محدودیتهای دریایی یا هوایی، کشور از ظرفیت مرزهای زمینی با ۱۵ تا ۱۶ کشور همسایه برای تأمین کالاهای اساسی برخوردار است. وی تأکید کرد: ذخایر راهبردی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با مدیریت مصرف، میتوان نیازهای اساسی را بدون وابستگی بیرویه تأمین کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی همچنین بر لزوم ارتقای تولید گندم تأکید کرد و افزود: افزایش بهرهوری گندم آبی از ۴ تن به ۶ تن در هکتار میتواند بخش عظیمی از نیاز کشور را از داخل تأمین کند و حتی ظرفیت صادراتی برای گندم دیم فراهم سازد. وی همچنین خواستار ورود جدی سازمان تحقیقات (تات) برای تولید نهادههای فناورانه شد تا با بهرهگیری از بودجههای مصوب، وابستگی کشور به واردات بذرهای خارجی کاهش یابد.
هادیانپور در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این قانون توسط دولت، خاطرنشان کرد: پس از اصلاحات اقتصادی سال گذشته، اکنون زمان تمرکز بر تولید است و وزارت جهاد کشاورزی باید با رفع موانع موجود، بهگونهای برنامهریزی کند که طی دو سال آینده، بخش عمده مشکلات تولید حل شده و مسیر خودکفایی در نهادهها و محصولات اساسی هموار شود.