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معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اندیمشک گفت: کاهش سبوسگیری آرد نانواییها با هدف ارتقای سلامت جامعه و بهبود کیفیت تغذیه شهروندان اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کرامت میری اظهار کرد: این طرح در راستای برنامه دولت برای بهبود کیفیت تغذیه و ترویج مصرف نان کامل و سبوسدار، از پنجم مهرماه در شهرستان اندیمشک آغاز شده است.
رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان اندیمشک افزود: بر اساس برنامه ابلاغی، میزان سبوسگیری آرد مصرفی نانواییها کاهش یافته است و بر این اساس، میزان سبوسگیری آرد مورد استفاده برای نان تافتون و لواش از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، سنگک از ۱۲ درصد به ۶ درصد و بربری از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است؛ همچنین میزان سبوسگیری آرد مخصوص نان کامل نیز پنج درصد تعیین شده است.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، ممکن است شهروندان شاهد تغییراتی در رنگ، بافت و ظاهر نان باشند که این تغییر کاملاً طبیعی و ناشی از باقیماندن میزان بیشتری از سبوس در آرد است و جای هیچگونه نگرانی برای مصرفکنندگان وجود ندارد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اندیمشک با اشاره به نظارت دستگاههای اجرایی بر روند اجرای این طرح و کیفیت آرد و نان تصریح کرد: از نانوایان و شهروندان درخواست داریم در اجرای این برنامه همکاری لازم را داشته باشند؛ چرا که ترویج مصرف نان کامل و افزایش آگاهی عمومی نسبت به فواید آن، گامی اساسی در جهت ارتقای کیفیت تغذیه و سلامت جامعه است.
میری بیان کرد: از رسانهها انتظار داریم با اطلاعرسانی دقیق و فرهنگسازی لازم، زمینه آگاهی بیشتر شهروندان را درباره تغییرات ایجادشده در آرد و اهمیت مصرف نان سبوسدار فراهم کنند.