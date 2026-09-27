ترویج فرهنگ نماز در ادارات جدی گرفته شود ترویج فرهنگ نماز در ادارات جدی گرفته شود ترویج فرهنگ نماز در ادارات جدی گرفته شود ترویج فرهنگ نماز در ادارات جدی گرفته شود ترویج فرهنگ نماز در ادارات جدی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست شورای اقامه نماز استان و ترویج فرهنگ مهدویت با اشاره به جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت : نماز رابطه انسان با خداست و هرچقدر جامعه به سمت و سوی اقامه نماز رهنمون شود سعادت بشر تضمین خواهد شد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه باید نماز جماعت در مساجد به ویژه در ادارات جدی گرفته شود به امامان جماعت توصیه کرد نماز جماعت را کوتاه و اول وقت بخوانند.

وی به نقش عالمان دینی درترویج نماز هم اشاره کرد و افزود: عالمان دینی خود ابتدا عامل به نماز بودند و بعد عالم شدند و این امر باید مورد توجه کسانی قرار گیرد که در زمینه ترویج فرهنگ نماز فعالیت میکنند.

نماینده ولی فقیه درگیلان همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ مهدویت هم اشاره کرد و گفت :مهدی باوری در بسیاری از ادیان الهی وجود دارد و باید با تقویت باور‌های مهدوی انحرافات را در این زمینه کاهش داده و زمینه را برای ظهور حضرت حجت فراهم کنیم.

حجت الاسلام ابوطالب حجازی رییس ستاد اقامه نماز استان هم در این نشست گزارشی از وضعیت اقامه نماز در ادارات ارائه کرد و افزود: از اداراتی که نماز جماعت بر اساس دستور العمل در آنها بر پا می‌شود قدردانی شده و به دستگاه‌های اجرایی با عملکرد ضعیف هم تذکر داده خواهد شد.