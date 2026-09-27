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دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته در نشست مشترک این ستاد با شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی بر اهمیت توسعه همکاریهای آزمایشگاهی میان این کشورها تأکید کرد و گفت: حمایت از راهاندازی فعالیتهای مشترک آزمایشگاهی و تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی در میان کشورهای اسلامی باید در دستور کار همکاریهای مشترک قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته با شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی (INN) با هدف بررسی راهکارهای عملیاتیسازی همکاریهای دوجانبه و تبدیل تفاهمنامههای موجود به طرحهای اجرایی زمانبندیشده و دارای خروجی ملموس برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای علمی، فناورانه و تجاری میان ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته و شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد سازوکارهای اجرایی برای تبدیل ظرفیتهای موجود به پروژههای مشترک تأکید شد.
از محورهای اصلی این نشست، طراحی و اجرای پروژههای مشترک در حوزههای آموزش، توسعه فناوریهای نانو و مواد پیشرفته، برگزاری رویدادهای علمی، گسترش شبکههای آزمایشگاهی، تجاریسازی محصولات نانوفناورانه و توسعه زیرساختهای هوشمند بود.
در این چارچوب، دو طرف بر این موضوع تأکید کردند که همکاریهای دوجانبه باید از سطح تفاهم و تعاملات اولیه فراتر رفته و در قالب برنامههای مشخص، زمانبندیشده و قابل ارزیابی دنبال شود؛ بهگونهای که هر یک از محورهای همکاری به پروژهها و فعالیتهای مشخص با دستاوردهای قابل اندازهگیری منجر شود.
تقویت همکاریهای آزمایشگاهی میان کشورهای اسلامی
وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته، در این نشست بر اهمیت توسعه همکاریهای آزمایشگاهی میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: حمایت از راهاندازی فعالیتهای مشترک آزمایشگاهی و تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی در میان کشورهای اسلامی باید در دستور کار همکاریهای مشترک قرار گیرد.
وی همچنین توسعه تعاملات فناورانه و تجاری میان کشورهای عضو شبکه را مورد توجه قرار داد و بر فراهمکردن شرایط لازم برای عرضه و فروش محصولات نانو و مواد پیشرفته، تجهیزات و اجزای فناورانه تأکید کرد.
ضرغامی، همچنین معرفی ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی به بازارهای منطقهای را از دیگر زمینههای قابل پیگیری در این همکاریها دانست؛ موضوعی که میتواند زمینه حضور مؤثرتر محصولات و خدمات فناورانه شرکتهای دانشبنیان در بازار کشورهای اسلامی را فراهم کند.
در ادامه این نشست، علیرضا رحیمیپور، دبیر شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی، توسعه سوپرآلیاژها، محصولات نانو و مواد پیشرفته را از حوزههای اولویتدار مشترک میان ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته و شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی عنوان کرد.
بر این اساس، استفاده از ظرفیت شبکه INN برای ایجاد همکاریهای علمی و فناورانه میان پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان کشورهای اسلامی، در کنار توسعه مسیرهای مشترک برای تولید، تجاریسازی و عرضه محصولات و فناوریهای پیشرفته، از محورهای مورد توجه در این نشست بود.
شبکهای برای همافزایی علمی و فناورانه کشورهای اسلامی
شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی (INN) یک بستر بینالمللی برای بهرهگیری از ظرفیت علم و فناوری در مسیر توانمندسازی فراگیر کشورهای اسلامی است. این شبکه با هدف ایجاد بستری پویا برای رشد، پیشرفت و توسعه اقتصاد دانشبنیان، زمینه تعامل و همکاری میان نخبگان، استادان، پژوهشگران، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان را فراهم میکند.
شبکه INN یکی از ۱۳ شبکه علمی وابسته به کمیته همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) است و میزبانی آن بر عهده مرکز تحقیقات و مطالعات فناوریهای نوین (MERC) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است.
نشست مشترک ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته و شبکه فناوری نانو کشورهای اسلامی، در همین چارچوب، بر استفاده هدفمند از ظرفیت این شبکه برای شکلدهی به پروژههای مشترک در حوزه فناوریهای پیشرفته، توسعه زیرساختهای علمی و آزمایشگاهی، تجاریسازی محصولات و گسترش حضور شرکتهای دانشبنیان در بازار کشورهای اسلامی متمرکز بود.