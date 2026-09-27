دونالد ترامپ با طرح استیضاح جدیدی توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا مواجه است که مواردی از سوء استفاده از قدرت تا شکست وعده‌های انتخاباتی و مجموعه‌ای از رفتار‌های غیرقانونی و هنجارشکن را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هفته نامه آمریکایی نیوزویک نوشت: استیو کوهن نماینده دموکرات از ایالت تنسی و عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) طرح استیضاح ترامپ شامل ۲۶ مورد را ارائه داد. این طرح فقط ۹ روز بعد از مخالفت مجلس نمایندگان با تلاش دیگری برای استیضاح رئیس جمهوری آمریکا توسط‌ای آی گرین نماینده دموکرات از تگزاس مطرح شد.

تلاش‌های اخیر برای استیضاح ترامپ، همزمان با اختلاف نظرات دموکرات‌ها برای پیگیری چنین رویه‌ای انجام شده است.

به نوشته نیوزویک، طرح کوهن به شکل قابل توجهی گسترده‌تر از طرح گرین است و سیاست‌های مهاجرتی ترامپ، استفاده غیرقانونی از اختیارات نظامی، بودجه فدرال، تعرفه‌ها و دستورات عفو رئیس جمهور، نیروی کار فدرال، دانشگاه ها، شرکت‌های حقوقی، رسانه‌ها و افراد ذی نفع از رئیس جمهور را در برمی گیرد.

ماده نخست این طرح ترامپ را به «تضعیف دموکراسی» با ایجاد تردید در انتخابات‌ها متهم می‌کند. ماده دوم شامل سوء استفاده از قدرت از طریق اعلام جنگ علیه ایران بدو ن تایید کنگره است، نگرانی دیگر، کشتار غیرقانونی در آب‌های بین المللی ونزوئلا و ماده چهارم، این طرح به اعزام‌های نظامی علیه شهر‌های آمریکا می‌پردازد.

گرین همچنین برخورد ترامپ با رسانه ها، شرکت‌های حقوقی و دانشگاه‌ها را هدف قرار داده است.

در دو مورد، ترامپ به حمله علیه آزادی مطبوعات از طریق جلوگیری از خبرنگاران برای ورود به کاخ سفید و تهدید برخی رسانه‌ها از جمله‌ای بی سی و سی بی اس نیوز برای تغییر محتوا متهم شده است.

اتهامات درباره آزادی مطبوعاتی در حالی مطرح شده که ترامپ در نبرد حقوقی به دلیل ممنوعیت از ورود شبکه‌های خبری سی ان ان و‌ام اس ناو و پولیتیکو به کاخ سفید بسر می‌برد.

به نوشته نیووزیک، قطعنامه جدید استیضاح ترامپ همزمان با اختلافات بین دموکرات‌ها درباره چگونگی و زمان استیضاح مطرح شده است. گرین در تلاش برای استیضاح ترامپ عمدتا بر موضوع سرکوب مهاجران متمرکز شد. در این قطعنامه ترامپ به سوء استفاده از قدرت در برخورد با مهاجران متهم شده است.

رهبران دموکرات با این بهانه که استیضاح باید به دنبال انجام تحقیقات رسمی و جلسات شنود انجام شود، از تأیید تلاش‌های گرین خودداری کردند.

موضوع استیضاح ترامپ همزمان با کاهش محبوبیت او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا مطرح شده است.

محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌هایی که به تازگی انجام شده‌اند، به دلیل تضعیف حمایت حزب جمهوری خواه و اختلافات بر سر مسائل اقتصادی کاهش یافته است و این امر تنها چند هفته مانده تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره نشانه‌ای هشدارآمیز برای حزب حمهوری خواه محسوب می‌شود.

هرچند که محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ علیه ایران سیری نزولی داشته امادر نظرسنجی‌های چند هفته گذشته به شکل واضح تری محسوس بوده است.