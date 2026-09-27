به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره مصرف غیرقانونی برق برای استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستا‌های سوادکوه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ صمد کلاگر افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی قضایی، با همراهی کارشناسان اداره برق و اداره صنعت، معدن و تجارت به محل اعزام شدند و در بازرسی از دو ساختمان مجزا، ۱۳۹ دستگاه ماینر فعال را که با برق غیرمجاز تغذیه می‌شدند، کشف کردند.

وی با اشاره به مهر و موم محل و قطع انشعاب غیرقانونی برق گفت: متهم این پرونده به مرجع قضایی معرفی شد و ارزش تجهیزات کشف‌شده ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین انتظامی مازندران از شهروندان خواست هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.