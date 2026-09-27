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نیروی دریایی سپاه در اطلاعیهای از شکار دومین زیرسطحی هدایتپذیر از راه دور ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
و [غنیمت ها و پیروزی های] دیگر [ی هست] که شما تا کنون بر آنها دست نیافته اید، بی تردید خدا بر آنها احاطه دارد [و به آسانی می تواند در دسترس شما قرار دهد]؛ و خدا همواره بر هر کاری تواناست.
*آیه ۲۱ سوره مبارک فتح*
رزمندگان نیروی دریایی سپاه، به یاری خداوند متعال، طی یک اقدام هماهنگ و پیچیده با اشراف اطلاعاتی و جنگ الکترونیک، توانستند یک فروند زهپاد پیشرفتهٔ ارتش تروریستی آمریکا را که به منظور جاسوسی در تنگهٔ هرمز فعالیت داشت، به دام بیندازند.
این زهپاد از نوع یکی از زیرسطحی های هوشمند و پیشرفته با نام Remus ۶۰۰ «ریموس ۶۰۰» بوده که توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه به غنیمت گرفته شده و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو، به منظور بازیابی اطلاعات آن، قرار گرفته است.
نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میکند تنگهٔ هرمز مسدود است و در برابر تحرکات خطرناک و تردد از مسیرهای غیرمجاز در تنگهٔ هرمز، با اقتدار و بی وقفه در حال برخورد هستیم.
«وَ مَا النَّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»
آنچه باید از REMUS 600 بدانید
REMUS 600 یک زیرسطحی خودکار پیشرفته و بدونسرنشین آمریکایی است که برای مأموریتهای شناسایی زیرآبی، نقشهبرداری بستر دریا، کشف و طبقهبندی مین، جمعآوری دادههای محیطی و جستوجوی اهداف زیرسطحی طراحی شده است.
این سامانه میتواند تا عمق حدود ۶۰۰ متر فعالیت کند و با اتکا به ناوبری اینرسیایی، سامانه DVL، ناوبری آکوستیکی و GPS در زمان صعود به سطح، بخش عمده مأموریت خود را بهصورت مستقل و بدون نیاز به ارتباط دائمی با اپراتور انجام دهد. تجهیز به سونار تصویربرداری جانبی، حسگرهای دقیق محیطی و سامانههای ثبت داده از مهمترین قابلیتهای آن است.
زهپاد بهغنیمتگرفتهشده توسط نیروی دریایی سپاه از همین خانواده است و اکنون در اختیار متخصصان این نیرو قرار دارد.
اهمیت این غنیمت فقط به خود سامانه محدود نمیشود؛ حافظه مأموریت، مسیرهای ثبتشده، دادههای سوناری، الگوی جستوجو، تنظیمات ناوبری و پیکربندی نرمافزاری آن میتواند تصویر دقیقی از نحوه فعالیت زیرسطحیهای بدونسرنشین آمریکا در تنگه هرمز ارائه کند و از منظر شناخت تاکتیکها، شیوه جمعآوری اطلاعات و الگوهای عملیاتی این سامانهها، ارزش اطلاعاتی قابلتوجهی داشته باشد.