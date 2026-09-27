معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: با دستور استاندار هیئتی ویژه به شهرستان ساوه اعزام شد تا وضعیت درمان و سایر نیازمندی‌های مصدومان سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه در محور همدان ـ ساوه را به‌طور مستقیم و میدانی پیگیری کند.

به گزار خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به دستور مستقیم منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، برای رسیدگی همه‌جانبه به آسیب‌دیدگان افزود: با اعزام فرماندار صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری به محل حادثه، روند درمان مصدومان و تسهیل شرایط همراهان آنان در بیمارستان‌های ساوه به صورت میدانی نظارت و پیگیری می‌شود تا امور با بالاترین سرعت و کیفیت به سرانجام برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به تماس‌های خود با مسئولان ارشد استان مرکزی گفت: در گفت‌و‌گو‌هایی که با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و فرماندار ویژه ساوه داشتیم، آخرین اقدامات امدادی و وضعیت خدمات‌رسانی در بیمارستان‌ها مرور شد و مدیران استان مرکزی نیز با جدیت تمام در حال پیگیری امور و پشتیبانی کامل از روند درمان آسیب‌دیدگان هستند.

سلیمانی در خصوص وضعیت مسافران گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه کادر درمان، خوشبختانه هیچ کودک یا بانوی بارداری در میان مصدومان و جان‌باختگان این سانحه نبوده است.

وی افزود: پیگیری‌ها تا ترخیص و مداوای کامل تمامی مصدومان ادامه خواهد داشت و دلایل وقوع این تصادف مرگبار نیز پس از تکمیل کارشناسی‌های تخصصی پلیس راه اطلاع‌رسانی می‌شود.

در پی واژگونی دلخراش اتوبوس مسافربری مسیر کرمانشاه به تهران در آزادراه ساوه ـ همدان، ۱۱ تن از هم‌استانی‌ها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که هم‌اکنون در مراکز درمانی شهرستان ساوه بستری و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارند.