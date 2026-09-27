نخستین بانوی مدال آور وزنه‌برداری ایران گفت: خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختری باشم که مدال بازی‌های آسیایی برای ایران می‌گیرم و آن را به امام رضا (ع) تقدیم می‌کنم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه کریمی وزنه بردار مشهدی تیم ملی پس از تاریخ‌سازی در بازی‌های آسیایی با بیان اینکه مار سخت و بزرگی را انجام داد گفت: واقعا خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختری باشم که مدال بازی‌های آسیایی برای ایران می‌گیرم. مدالم را مدیون مربیانم و رئیس فدراسیون هستم. واقعا حمایتم کردند و ممنون همه آنها هستم. تشکر ویژه‌ای هم می‌کنم از پدر و مادرم که همیشه پشتم بودند و دست شان را می‌بوسم.

کریمی ادامه داد: مدالم را تقدیم می‌کنم به امام رضا (ع). خدا را خیلی شکر می‌کنم، هر چه دارم از خداست. من از مردم عزیز ایران هم تشکر می‌کنم؛ شرمنده شان نشدم و قول می‌دهم با مدال‌های بهتر و خوشرنگ‌تر دل همه آنها را شاد کنم.