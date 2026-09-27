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استاندار اصفهان در نشست با نخبگان استان از نرخ پائین به کارگیری نخبگان در نظام مسائل استان انتقاد کرد و گفت نیاز است نگاه و قوانین نسبت به این مهم تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در نشست جامعه نخبگان استان اصفهان با انتقاد از رویکردهای تشریفاتی در بهکارگیری نیروهای متخصص، با تأکید بر لزوم واگذاری نقشهای کلیدی تصمیمسازی به نخبگان، «جراحی بحرانهای پیچیده استان» را تنها از طریق همافزایی با جامعه نخبگانی خلاق، جسور و خطرپذیر ممکن دانست.
وی با اشاره به اینکه اثرگذاری واقعی»، «میدانداری در تصمیمگیری» و «نقشآفرینی در تغییر سرنوشت کشور»، است ادامه داد جامعه به نخبگانی نیاز دارد که اهل کار تیمی، بلوغ اجتماعی و درک نبض مشکلات مردم باشند.
استاندار اصفهان با الگوبرداری از مدیریت دوران دفاع مقدس، افزود: ما در جنگ تحمیلی با انبار پر از اسلحه پیروز نشدیم، بلکه با نوآوری نامتقارن، جسارت، ریسکپذیری و اعتماد به جوانان به پیروزی رسیدیم. امروز نیز در جنگ اقتصادی و شرایط پیچیده پساجنگ، سلاح ما همان «عقلانیت خطشکن» و «نوآوری جسورانه» است. اقتصاد فربه و دولتی، قاتل خلاقیت است و نباید اجازه دهیم نخبگان در هزارتوی قوانین متناقض و ساختارهای بروکراتیک اداری محصور شوند.
وی با اشاره به بحرانهای زیستی استان از جمله فرونشست زمین، مرگ زایندهرود و آلودگی هوا، تأکید کرد: این مسائل هیچگاه با بخشنامه حل نمیشوند؛ اصفهان برای عبور از این بحرانها به جراحانی نیاز دارد که دانشبنیان، خلاق و جسور باشند و راهکارهای علمی ارائه دهند.
در استان اصفهان ۶۹۰۰ نخبه علمی و صنعتی شناسایی شدهاند.