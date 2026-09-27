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با حضور ۶۰ جهادگر گروه شهید دریس در روستای حسینآباد بخش قرهکهریز شازند، خدمات رایگان پزشکی ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اردوی جهادی سهروزه شهید دریس با حضور ۶۰ جهادگر و ارائه خدمات رایگان پزشکی و حمایتی در روستای حسینآباد بخش قرهکهریز شازند برگزار شد؛ جایی که جهادگران در کنار نیروهای مسلح، در میدان خدمت به مردم حضور یافتند.
علی ستاریفر، مسئول گروه جهادی شهید دریس، گفت: ۶۰ جهادگر در قالب این اردوی سهروزه، خدمات رایگان پزشکی و حمایتی را به مردم روستای حسینآباد بخش قرهکهریز شهرستان شازند ارائه کردند.
او افزود: خدمات این گروه جهادی در حوزههای پزشکی تخصصی، دندانپزشکی، مامایی، روانشناسی و شنواییسنجی و همچنین فعالیتهای فرهنگی ارائه شد.
این جهادگران در کنار نیروهای مسلح، در سنگر خدمترسانی به مردم و رفع نیازهای مناطق کمتر برخوردار حضور یافتهاند؛ حضوری که جلوهای از همدلی و اتحاد مقدس در مسیر خدمت به مردم است.