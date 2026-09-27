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رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت شکلگیری حکمرانی مبتنی بر عدالت، توحید، کرامت انسانی و عقلانیت گفت: حکمرانی در جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً با الگوهای غربی تبیین کرد و باید بر مبانی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی استوار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله حسینی بوشهری در نشست حکمرانی زمینهساز با اشاره به مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی افزود: انقلاب و نظام اسلامی محقق شدهاند، اما تحقق دولت، جامعه و تمدن اسلامی همچنان نیازمند تلاش جدی است.
وی حکمرانی را مداخله آگاهانه در ساخت آینده دانست و تأکید کرد: عبور از مرحله مقاومت و بقا به سمت تمدن اسلامی، نیازمند تلاش مستمر و ایفای مسئولیت در مسیر زمینهسازی ظهور است.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین حسین الهینژاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از برگزاری حدود ۳۰ نشست علمی در دو دوره نخست مدرسه حکمرانی زمینهساز خبر داد و گفت: در سومین مدرسه نیز حدود ۲۰ نشست تخصصی با محوریت حکمرانی زمینهساز در اندیشه، سیره و مکتب رهبر شهید پیشبینی شده است.
وی افزود: مجموعه مقالات حاصل از این نشستها در قالب کتاب حکمرانی زمینهساز اول منتشر شده که همزمان با افتتاح سومین مدرسه علمی از آن رونمایی شد و دستاوردهای این نشستها در همایش بینالمللی مکتب مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای ارائه خواهد شد.