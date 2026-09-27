مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان : بر اساس رایزنی ها ثبت جهانی روستای قلعه بالای شاهرود هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک گفت : ثبت جهانی روستای هدف گردشگری قلعه بالای شاهرود در WTO (سازمان جهانی گردشگری) تا هفته آینده نهایی و اعلام میشود.

وی گفت: روستا هدف گردشگری قلعه بالا یکی از نامزد‌های ثبت جهانی شدن از ایران است و ثبت آن نه تنها نشان دهنده ظرفیت بالای میراث طبیعی و فرهنگی منطقه است بلکه فرصت بی نظیری برای معرفی استعداد‌های گردشگری استان در سطح بین المللی محسوب میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان همچنین تاکید کرد : ثبت جهانی مساجد تاریخانه دامغان ، امام سمنان و جامع فرومد نیز در دست پیگیری است .