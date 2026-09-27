مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» که به همت جهاددانشگاهی هنر با محوریت رقابت، خلاقیت و طراحی بازی برگزار می‌شود، تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

مهلت ارسال آثار به سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران ۳۰ مهر

مهلت ارسال آثار به سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران ۳۰ مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» با هدف ایجاد بستری برای رقابت دانشجویان، شناسایی استعداد‌های خلاق و حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه بازی‌های فکری و طراحی بازی برگزار می‌شود.

سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران بخش‌های متنوعی از جمله لیگ‌های رقابتی و مهارتی، بازی‌های فکری، گیم‌لب‌های دانشگاهی، بخش آزاد، بخش بین‌الملل و طراحی بازی با موضوعات ملی را شامل می‌شود.

در بخش طراحی بازی، دانشجویان و علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌ها و آثار خود را ارائه کنند و در مسیر توسعه ایده، تولید بازی و ارتباط با بازار قرار بگیرند. همچنین برگزاری گیم‌لب‌های دانشگاهی و بخش‌های ویژه این رویداد، زمینه‌ای برای ارائه و پرورش ایده‌های خلاقانه دانشجویی فراهم می‌کند.

در بخش ویژه‌ای با عنوان «جنگ رمضان»، به روایت‌های الهام‌بخش مقاومت، همبستگی و فداکاری پرداخته خواهد شد و موضوعاتی، چون «ماموریت تنگه هرمز»، «عملیات دریایی ناو دنا»، «مدرسه شجره طیبه» و «تیم‌های امداد و نجات» مورد توجه قرار خواهند گرفت.

همچنین، محور‌های اختصاصی برای بخش بین‌الملل در نظر گرفته شده است که از میان آنها می‌توان به «مولوی (جلال‌الدین محمد بلخی)» و «محمد اقبال لاهوری»، اثر سترگ «شاهنامه فردوسی»، «جاده ابریشم» و «تاریخ اندلس (از اصفهان تا قرطبه)» اشاره کرد.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده در فراخوان، ثبت‌نام در لیگ‌های رقابتی و همچنین در بخش طراحی بازی و بارگذاری آثار که از زمان انتشار فراخوان در خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده است، تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

در ادامه، شرکت‌کنندگان منتخب در بوت‌کمپ این رویداد ملی حضور خواهند یافت؛ این بوت‌کمپ به مدت سه روز در زمستان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و اختتامیه سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران و معرفی برگزیدگان نیز در روز پایانی بوت‌کمپ انجام خواهد شد.

برگزارکنندگان سومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران، این رویداد را صرفا عرصه‌ای برای رقابت و کسب عنوان قهرمانی نمی‌دانند؛ بلکه بر ظرفیت بازی‌های فکری در تقویت امید، شادی، تاب‌آوری و همبستگی اجتماعی تاکید دارند.

بر این اساس، المپیک بازی‌های فکری تلاش دارد علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان دانشجویان، بستری برای شناسایی استعدادها، پرورش ایده‌های خلاقانه و تبدیل ایده‌های دانشجویی به محصولات قابل ارائه فراهم کند. از این رو علاوه بر در نظر گرفته شدن جوایز نقدی برای برگزیدگان این رویداد، ارتباط میان ایده‌های برتر و بازار نیز از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره است.

شیوه‌نامه اجرایی سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» برای تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ارسال شده است. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در بخش‌های مختلف رویداد و دریافت جزئیات فراخوان می‌توانند به سامانه فرنما به نشانی jcup.farnama.net مراجعه کنند.

دانشجویان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های بله و تلگرام با نام کاربری @dabirxane و یا از طریق شماره تماس ۰۹۳۵۹۵۹۶۴۵۳ با دبیرخانه رویداد در ارتباط باشند.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهارراه ولیعصر (عج)، کوچه شهید بالاور، پلاک ۲، طبقه چهارم، جهاددانشگاهی هنر.

گفتنی است، سومین رویداد ملی «المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی هنر و به دبیری امین مختاری برگزار می‌شود.