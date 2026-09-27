مدیرعامل شرکت توانیر گفت: تجمیع داده‌ها و ایجاد قابلیت داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات حوزه مشترکین، یکی از الزامات مدیریت نوین صنعت برق است و این سامانه، ابزار جدید توانیر برای پایش متمرکز عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد اله‌داد با بیان اینکه تاکنون سامانه متمرکزی برای پایش و رصد یکپارچه عملکرد حوزه مشترکین صنعت برق وجود نداشته است، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متعدد اطلاعاتی در شرکت‌های زیرمجموعه، نبود یک بستر برای تجمیع و یکپارچه‌سازی این قابلیت‌ها، یکی از حلقه‌های مفقوده در فرآیند پایش و تصمیم‌گیری مدیریتی بود.

وی افزود: در رویکرد جدید مدیریتی توانیر، با تمرکز بر مولدسازی ظرفیت‌های موجود و استفاده از توانمندی‌های زیرساخت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های زیرمجموعه، سامانه جامع مشترکین بدون ایجاد هزینه جدید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود طراحی و راه‌اندازی شده است.

اله‌داد ادامه داد: در مرحله نخست، اطلاعات حوزه مشترکین شرکت‌های ۱۶گانه برق منطقه‌ای کشور، شامل حدود ۵۲۰ مشترک بزرگ و معظم، در سامانه‌های مدیریتی شرکت توانیر تجمیع شده است.

مدیرعامل توانیر گفت: با استقرار این سامانه، امکان پایش عملکرد مشترکین در بخش انتقال و فوق‌توزیع از جمله فرآیند صدور صورتحساب، وصول مطالبات و میزان انرژی مصرفی، به صورت تجمیعی و در دوره‌های مختلف صدور صورتحساب برای شرکت توانیر فراهم شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد این قابلیت، امکان نظارت مؤثرتر بر حسن اجرای تکالیف در حوزه مشترکین و همچنین رصد و پیگیری وصول مطالبات مشترکین عمده را در اختیار شرکت توانیر قرار می‌دهد و می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اعمال حاکمیت شرکتی باشد.

اله‌داد با اشاره به مرحله تکمیلی اجرای این طرح اظهار کرد: سامانه جامع مشترکین در تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز وجود دارد و در مرحله تکمیلی، تجمیع اطلاعات این شرکت‌ها در سامانه‌های مدیریتی شرکت توانیر در دست پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: با تجمیع اطلاعات سامانه جامع مشترکین شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در شرکت توانیر، این شرکت به یکی از ابزار‌های مهم حکمرانی شرکتی در حوزه پایش عملکرد، مدیریت اطلاعات مشترکین و وصول مطالبات دست خواهد یافت و امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در این حوزه تقویت خواهد شد.