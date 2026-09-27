مراسم تقدیر از رزمندگان و ایثارگران وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور احمد دنیامالی و معاونان وزارت ورزش و‌جوانان برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تقدیر از رزمندگان و ایثارگران وزارت ورزش و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس، ظهر امروز (یکشنبه - ۵ مهر ماه) با حضور دکتر احمد دنیامالی و معاونین وزارت ورزش و‌جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

رزمندگان و ایثارگران ورزشی در این دیدار به مرور خاطرات خود در جنگ ایران و عراق پرداختند.

دنیامالی در جلسه امروز ضمن تبریک این هفته تاریخی اظهار داشت: امسال، اولین سالی است که هفته دفاع مقدس را بدون حضور قائد شهید پشت سر می‌گذاریم، اما ایشان و در رأس آن امام راحل کلی نکات کلیدی از خودشان برای ما به یادگار گذاشتند. امام همیشه می‌گفتند، نگویید انقلاب برای ما چه کرد، بلکه بگویید شما برای این انقلاب چه کردید. ما با این حرف بزرگ شدیم و تمام سختی‌ها را به جان خریدیم که به این مرحله رسیدیم.

وی با بیان اینکه تجربه هشت سال جنگ تحمیلی عراق، همه معادلات دشمنان را در جنگ آمریکایی ـ صهیونی به‌هم زد، ادامه داد: به عقیده من با همه تلاش‌هایی که انجام شده است ما نتوانستیم تصویر رشادت‌ها و جانفشانی‌های جوانان را در هشت سال دفاع مقدس به نمایش بگذاریم، اما در طرف مقابل تجربه‌ای که از این سال‌ها داشتیم، معادلات دشمنان را در جنگ ۱۲ روزه و رمضان تغییر داد و باعث شد که بیشتر از ۱۰ سال رشد کنیم و قوی‌تر شویم.

وزیر ورزش و جوانان همچنین به اظهارات اخیر رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: آقای پزشکیان موضع شفاف و روشن ما را اعلام کردند و به دنیا گفتند که از شهادت نمی‌ترسیم. واقعیت این است که ما تنها با آمریکا و رژیم اسراییل نمی‌جنگیم. بلکه با ناتو و همه کشور‌هایی که پیام‌آور آمریکا و رژیم هستند، می‌جنگیم.

در پایان این مراسم از ایثارگران وزارت ورزش و جوانان تجلیل شد.