تیم اقتصادی دولت در واکنش به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، اصلاح قوانین و مقررات و مقررات‌زدایی گسترده برای تسهیل واردات، صادرات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.

مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در شرایطی که تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت در مسیر‌های تجاری کشور از طریق محاصره دریایی و اخیراً محاصره هوایی در حال اجرا است، تیم اقتصادی دولت، فارغ از اقداماتی که در حوزه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی در حال انجام شدن است، به‌صورت موازی برنامه‌ریزی‌هایی را برای تغییر قوانین و مقررات و انجام اصلاحات گسترده با هدف تسهیل شرایط تجاری بنگاه‌ها در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در این میان، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به نوعی با خارج از کشور مراودات تجاری دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند و مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که در این حوزه نقش دارند، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسات متعددی را برگزار کرده‌اند.

زمانیان گفت: بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌نویس طرح‌هایی نیز آماده شده که در حال طی فرآیند تصویب است و با تصویب این طرح‌ها، فعالان اقتصادی شاهد مقررات‌زدایی گسترده‌ای با هدف تسهیل تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود.

وی گفت: با توجه به مرز‌های گسترده کشور، ایران مطلقاً تحریم‌پذیر نیست؛ به این معنا که امکان ورود و خروج کالا از کشور را نمی‌توان با اهداف مورد نظر به‌طور کامل و با این شدت کاهش داد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌تواند آثاری به همراه داشته باشد و به‌طور حتم بر هزینه تمام‌شده واردات و صادرات کالا‌ها اثرگذار خواهد بود، اما این‌گونه نیست که بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.

زماینان در پایان گفت: فرآیند تصویب این مقررات نیز در حال انجام است و با نهایی شدن آن، فعالان اقتصادی نتایج این اصلاحات و مقررات‌زدایی را در روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود مشاهده خواهند کرد.