مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از اجرای عملیات گسترده هرس و ایمن‌سازی بیش از ۱۹ هزار اصله درخت متداخل با شبکه برق در این کلان‌شهر، با هدف افزایش پایداری شبکه و پیشگیری از بروز حوادث اتفاقاتی ناشی از بارندگی در فصل بارش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی ، با اشاره به اهمیت تاب‌آوری شبکه توزیع در شرایط جوی ناپایدار اظهار کرد: در راستای راهبرد‌های کلان صنعت برق مبنی بر تأمین انرژی پایدار و ایمن، عملیات ضربتی هرس و رفع خطر درختان متداخل با شبکه توزیع برق در سطح کلان‌شهر اهواز اجرا شد.

وی با بیان اینکه تداخل شاخ‌وبرگ درختان با خطوط انتقال انرژی، یکی از عوامل اصلی بروز اتصالی، سیم‌بردگی و حوادث ناشی از آن در ایام بارندگی است، افزود: طی این برنامه فنی، بیش از ۱۹ هزار اصله درخت که شاخه‌های آنها در مجاورت یا مماس با شبکه‌های فشار متوسط (۳۳ و ۱۱ کیلوولت) و فشار ضعیف (۲۲۰ ولت) قرار داشتند، با هدف حذف مسیر‌های هادی ناخواسته، هرس و ایمن‌سازی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تأکید بر اینکه این اقدام یکی از برنامه‌های کلیدی معاونت بهره‌برداری پیش از آغاز فصل بارندگی است، گفت: این پروژه با رویکردی هدفمند و در قالب یک مانور عملیاتی منسجم با همکاری سازمان فضای سبز شهرداری اهواز طی مدت ۳۰ روز به سرانجام خواهد رسید.

فراتی خاطرنشان کرد: تماس شاخه درختان با شبکه، به‌ویژه در زمان بارش باران، علاوه بر ایجاد نوسان و اتصالی، می‌تواند منجر به حوادثی همچون پارگی سیم، آتش‌سوزی و خطرات جانی نظیر برق‌گرفتگی شود؛ از این‌رو اجرای این طرح یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای سطح ایمنی مشترکان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر تداوم پایش‌های دوره‌ای شبکه، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک یا اضطراری ناشی از تداخل درختان با شبکه برق را برای رسیدگی فوری به سامانه ۱۲۱ گزارش کنند.