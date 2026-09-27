به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،در پیامی درگذشت آقای ناطق نوری را تسلیت گفت متن پیام آیت الله آملی لاریجانی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علی‌اکبر ناطق نوری دام عزه

درگذشت برادر گرامی‌تان، مرحوم حاج احمد آقا ناطق نوری، موجب تألم و تأثر شد. خدمات ایشان در سنگر نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، همچنین در عرصه مدیریت اجرایی و ورزش کشور، ماندگار خواهد بود.

این ضایعه را به جنابعالی، خانواده‌ محترم ایشان، مردم شریف مازندران و جامعه ورزش تسلیت عرض می‌کنم و برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با شهدا و برادر شهیدشان را مسئلت دارم و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر آرزومندم.