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رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، درگذشت برادر حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،در پیامی درگذشت آقای ناطق نوری را تسلیت گفت متن پیام آیت الله آملی لاریجانی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ علیاکبر ناطق نوری دام عزه
درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم حاج احمد آقا ناطق نوری، موجب تألم و تأثر شد. خدمات ایشان در سنگر نمایندگی ادوار مجلس شورای اسلامی، همچنین در عرصه مدیریت اجرایی و ورزش کشور، ماندگار خواهد بود.
این ضایعه را به جنابعالی، خانواده محترم ایشان، مردم شریف مازندران و جامعه ورزش تسلیت عرض میکنم و برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با شهدا و برادر شهیدشان را مسئلت دارم و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر آرزومندم.