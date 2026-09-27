به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی راه‌های روستایی در بخش مرکزی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت راه‌های روستایی، تسهیل تردد ساکنان و افزایش ایمنی محور‌های مواصلاتی شهرستان در دست اجرا قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه و نگهداری راه‌های روستایی، افزود: آسفالت راه‌های دسترسی روستا‌ها به شهر نقش بسزایی در روند توسعه روستا، حمل ایمن و آسان محصولات کشاورزی به میادین فروش، کاهش تصادفات جاده‌ای و همچنین کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه مردم دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: این پروژه با همکاری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون در حال اجرا است و نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه خواهد داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و نگاه ویژه نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در اجرای این طرح گفت: با تداوم این تعامل و همکاری، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

عفری گفت: توسعه راه‌های روستایی از مهم‌ترین مطالبات مردم شادگان است و مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تحقق این مطالبه را با جدیت در دستور کار قرار داده است.